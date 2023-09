Az anya négy éve pereskedik, hogy fiát visszakapja, miután elsőre is ő kapta meg a bíróságtól a gyerek felügyeleti jogát. Az apa nem nyugodott bele a döntésbe. Négy évvel ezelőtt egy láthatásról egyszerűen magával vitte a gyereket, és többé vissza sem hozta.

A fiatal nő egy gazdag és befolyásos férfihez ment hozzá. A házassága úgy végződött, hogy a férfi zsarolta, bántalmazta, a nő elmenekült tőle. Somogyban egy balatoni bíróság az anyának ítélte a gyereket, miután a gyámügy sem talált személyében semmi kivetnivalót, mert a diplomás nő 12 órákat dolgozott az egészségügyben, példás életet élt. Az apa azonban fondorlatos módon magával vitte a gyereket, hónapokig nem engedte az anya családja közelébe. Egy másik városban íratta be a kisfiút óvodába, holott balatoni lakcíme volt.

A nő pert indított, hogy hozzá kerüljön a most 7 éves kisfiú. Négy éve tart a bírósági huzavona. Az apa lakóhelyén az apának ítélték a gyermeket, a fellebbviteli bíróság egy új eljárásra utasította az elsőfokú bíróságot abban a városban, ahol az apa élt. A gyerek elhelyezését nem változtatták meg, mert megállapították, hogy a gyerek azóta már megszokott az új környezetében. A pszichológus hiába mondta ki, hogy a kisfiú az anyjához kötődik. A gyerek most második osztályos, jól tanul, és az anya rengeteget foglalkozik vele, amikor teheti. A per azonban négy év után sem ért véget...