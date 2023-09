Túrával kezdődött a Gálosfa Jamboree kedden délután. A krízisközpontok és titkos menedékházak dolgozói megismerkedtek a somogyi településsel és környékével, majd este egy gondolatébresztő plenáris ülésen megbeszélték azokat a témákat, amelyeket négy szekcióban vitattak meg szerdán. A szakmai találkozót a Borostyánvirág Alapítvány és a Családokért és Közösségekért Alapítvány szervezte.

– Húsz krízisközpont működik az országban, és azon dolgozunk közösen, hogy az intézménybe érkező, segítséget kérő személy a lehető legkomplexebb szolgáltatást tudja megkapni – mondta el Biró Dániel, a Borostyánvirág Anyaotthon vezetője, a szakmai találkozó főszervezője. Hozzátette: a krízisközpontok mellett titkos menedékházak is működnek országszerte.

– Ezeknek százhúsz lakójuk lehet, valamennyi intézmény nagy kihasználtsággal működik – jegyezte meg Biró Dániel. Kiemelte: a szakmai tanácskozáson szó esett arról is, hogyan juttassák el az áldozatokat biztonságosan a menedékházakba. A gondozási idő is téma volt, az hogy rövidebb, pár hetes vagy hosszabb, több hónapos időkeretre van-e szükség inkább.

– Ha csupán tanúja a konfliktusnak a bántalmazó közegből érkező gyerek, már veszélyeztetettnek minősítjük – jegyezte meg az anyaotthon vezetője. – Sajnos gyakori a verbális, a fizikai erőszak, a különböző szexuális visszaélés is.

Biró Dániel kiemelte: a találkozón részt vevők többsége több mint egy évtizede segíti a bántalmazottakat. – Lelkileg nagyon megterhelő ez a fajta munka, és speciális attitűdöt igényel – tette hozzá Biró Dániel. – Ahhoz, hogy valaki jól és hosszú időn át végezhesse munkáját ezen a területen, rendkívül elhivatottnak kell lennie.

– Fontosnak tartjuk, hogy a dolgozók tudjanak egymással találkozni, hiszen mindegyik intézménynek más az infrastruktúrája – emelte ki Kopf Katalin, a Nyugat-dunántúli Regionális Kríziskezelő Ambulancia vezetője. – Megpróbálunk egységesen segítséget nyújtani a kapcsolati erőszak ellen menekülő áldozatoknak. Idén a korábbinál is többen fordulnak segítségért a kríziskezelő hálózathoz. Az agresszió kialakulását mindig külső tényező befolyásolja, jellemzően anyagi, drog- vagy alkoholgondok – jegyezte meg a szakember.

A megugró rezsiszámlák miatt is több most a segítségkérő

A megugró rezsiszámlák és az élelmiszerárak emelkedése miatt egyre több a segítségre váró család. A Borostyánvirág Alapítvány csaknem három évtizede segít a bajba jutottaknak. Az anyaotthonban nagyon sok mindent megtanítanak gondozottjaiknak, például, hogy miként boldoguljanak a hétköznapokban, hogyan neveljék gyermeküket, és a konyhában is jártasságot szerezhetnek. Munkájukat sokszor civil szervezetek, magánszemélyek segítik. Ősszel egy zöldségkereskedő házaspár mindig sok finom zöldséggel, gyümölccsel lepi meg őket. A közelmúltban a kaposvári ételfutárok ruhaadományt vittek az anyaotthonnak, korábban pedig hétvégi borravalójukat ajánlották fel támogatásként.

