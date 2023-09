A KRESZ eddig egyik járműkategóriába sem sorolta be az elektromos rollereket, holott van köztük olyan, amelyik akár gyorsabb egy segédmotornál. A napokban a Parlamentben beszélt Rétvári Bence a szabályozás kérdéséről képviselői kérdésre. Az államtitkár elmondta: más szabály híján elektromos kerékpárnak, segédmotoros kerékpárnak és motorkerékpárnak lehet minősíteni az elektromos rollereket, s az ezekre vonatkozó szabályok szerint kell velük közlekedni. Kitért arra is, hogy folyamatban van a KRESZ módosítása ezt a területet érintve.

A készülő törvényről Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár is beszél a Magyar Nemzetnek. Szerinte célszerű lenne az általános iskolákban bevezetni a közlekedési alapvizsgát. Európa legtöbb nagyvárosában 25 kilométeres végsebességet meghaladó gyors rollerek segédmotoros kerékpárnak minősülnének, az ennél kisebb teljesítményű eszközökre ugyanazok a szabályok vonatkoznának, mint a kerékpárokra. Az államtitkár szerint a közlekedési morál megváltoztatása lenne a végső megoldás.

Hasonló véleményen van Nagy Zoltán is, aki e-rollerek szervizelésével foglalkozik.

– Szükség lenne szigorításra, mert egészen kicsi gyerekeknek is vesznek e-rollert, akik nincsenek tisztában a közlekedés alapszabályaival – mondta. – Az is probléma, hogy védőfelszerelést sem használnak. Nagy Zoltán szerint sebességkorlátozás is szükséges, de azt is meg kellene határozni, hol lehetne e-rollerrel közlekedni.

Az e-rollerek értékesítésével foglalkozó Bártfai Roland forgalom-visszaesésre számít az esetleges szabályváltozás után a nagy teljesítményű rollerek eladásában.

– Valamilyen szabályozásra szükség van, mert nagyon szabadjára engedték a rollerezést. Azt nem gondolnám, hogy a 25 kilométeres sebességhatár szükséges, ha már vannak nagy teljesítményű autók, akkor miért ne lehetnének rollerek is, vélekedett. Hozzátette: aki eddig is nagy teljesítményű rollerrel suhant, az használt védőeszközt és jogosítványa is van. Kiemelte, minden rollernél fontos lenne, hogy a vezetője legalább a fejét védje, hiszen könnyen komoly sérülést lehet szerezni egy esés során.