Minden eddiginél látványosabb Szuperkoncertre készül a nemzeti lottótársaság. Szeptember 23-án a Halott Pénz, a ByeAlex és a Slepp, valamint DR BRS és vendégei exkluzív környezetben, rendhagyó látványvilággal lépnek színpadra. A Szerencsejáték Zrt. a korábbi évekhez hasonlóan idén is akadálymentes lelátóval várja a fogyatékossággal élőket.

130 hangszóró, együtt több mint százezer wattnyi hangtechnika, mintegy 300 négyzetméternyi színpad, valamint közel ugyanennyi ledfal és kivetítő gondoskodik arról, hogy a Puskás Aréna Szoborparkban még az utolsó sorban állók is a legjobb koncertélményt élhessék át. A szervezők a hazai zenei szcéna legfelkapottabb fellépői mellett világszínvonalú színpadtechnikával is készülnek, így nem lesz hiány különböző pirotechnikai showelemekből, lángból, szikrából és füstből, továbbá lebomló konfetti és 280 tűzijáték is gondoskodik a látványról.

Az egész estés Eurojackpot Szuperkoncerten színpadra lép a híres dj-producer, DR BRS, aki vendégelőadóival a régi klasszikusokat hozza el új, 21. századi köntösben és több újdonság is felcsendül. Extra show-val készül a két legkedveltebb hazai zenekar, a ByeAlex és a Slepp, valamint a Halott Pénz is.

A Szerencsejáték Zrt. már 20 éve elkötelezett a fogyatékossággal élők társadalmi integrációjának ügyében, éppen ezért a koncerten évről-évre egy, a színpad közvetlen közelében elhelyezett akadálymentes lelátó várja a fogyatékossággal élőket.

Ahogy a közönség megszokhatta már, a szórakozás mellett az eseményre kilátogatók idén is egy jó ügyet támogathatnak. A nemzeti lottótársaság ugyanis a helyszínen értékesített termékekből befolyt összeget idén is 100%-ban az Ökumenikus Segélyszervezet részére ajánlja fel, amely a támogatást a többi közt hátrányos helyzetű családok felzárkóztatására is fordítja. Az Eurojackpot Szuperkoncert karitatív partnere fennállásának több mint három évtizede alatt célul tűzte ki, hogy az éhezőknek ételt, az otthontalanoknak otthont az esélyteleneknek pedig esélyt biztosítsanak. A tavalyi év során a szuperkoncertezők 6 millió forint értékben támogatták vásárlásukkal az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját.

A nemzeti lottótársaság ikonikus ingyenes eseményére a vonattal, illetve autóbusszal érkezők idén is 50%-os kedvezményben részesülhetnek a MÁV-START és a GYSEV Zrt. vonatain, valamint a Volánbusz Zrt. helyközi járatain. A kedvezmény bármely belföldi állomásról bármely budapesti állomásra és megállóhelyre érvényes.