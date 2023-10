Tíz évvel ezelőtt a Boróka szeniorcsoportja egy meghívásnak eleget téve járt már az észak-olaszországi Trevisoban – mondta el Vráncsics Eszter az együttes egyik vezetője. – Akkor viszontlátogatásra hívtuk az ottani táncosokat hozzánk, de a koronavírus-járvány miatt sajnos meghiúsult a látogatás. Az idén viszont ismét megrendezték a fesztivált, amelyre meghívást kaptunk

A jelenlegi táncosok a Sergő Zenekarral együtt utaztak a fesztiválra. – Öt napot töltöttünk el különböző helyszíneken, több folklórfesztiválon is részt vettünk a turné során – tette hozzá Vráncsics Eszter. – Trevisoban a 34. Nemzetközi Folklórszemlén mi képviseltük Magyarországot, Olaszország, Spanyolország és Argentína táncosai mellett. Az észak-olaszországi hegyek között Sappadában felléptünk egy fesztiválon, ahol gyönyörű helyszínen hegyvidéki környezetben, szabadtéren táncoltunk. Itt egy amerikai tánccsoporttal is találkoztunk, akik meglepő érdeklődéssel fogadták a műsorunkat.

Minden napra jutott egy-egy fellépés, nyolc-tíz előadásuk volt a pár nap leforgása alatt. – Jártunk Velencében, és a jesolói tengerparton is bemutattuk a Kárpát-medence legjellemzőbb táncait – mondta az együttes társvezetője. – Rimóci, mezőszomori, kalotaszegi, vajdaszentiványi, felcsíki, szilágysági koreográfiákat mutattunk be különböző variációkban és időtartamban.

Hatalmas közönség előtt táncoltunk, nagy tapsokat, sok örömöt nagy elégedettséget kaptunk, rengeteg élménnyel gazdagodtunk – mondta el Vráncsics Eszter, majd hozzátette, hogy az élményteli napok mellett a tánc mellett a környék nevezetességeinek felfedezésére is jutott idő, amellett, hogy az ismerkedés, kapcsolatszerzés is fontos szerepet kapott.

Megtudtuk, hogy az együttes naptára az őszi szezonban a szüreti fellépésektől sűrű, és október végén vár rájuk egy újabb turné Vajdaszentiványban.