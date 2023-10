A vakok és gyengén látók sportját kilenc intézmény tanulói próbálhatták ki. Az esemény a látássérültek nemzetközi napjához kapcsolódott.

Bekötött szemmel, térdelve vagy fekve foglalták el térfelüket a diákok a Kodály-iskola tornatermében. A csarnokot több pályára osztották fel, hogy egyszerre sokan tudjanak játszani. Liszovszki Ágnes, a Kaposvár Center Lions Club titkára, az érzékenyítő nap szervezője elmondta, tekintve, hogy többen először próbálták ki a játékot, ezért egy kicsit eltértek a szabályoktól. Nagyon fontos, hogy a labdát csak gurítani lehetett. – Nem könnyű a játékszer, a labda másfél kilós és tele van csörgőkkel. A gyerekek csak a fülükre, a hallásukra hagyatkozhatnak, úgy kell kitalálniuk, merre gurulhat a labda. A nyolcperces játékidő alatt tilos felállniuk és a szemkötőt sem vehetik le.

A csörgőlabdázással a hetedik osztályos diákok ismerkedhettek meg. Érkeztek fiatalok a Berzsenyi-, a Gárdonyi-, a Honvéd-, a Kisfaludy-, a Rákóczi-, a Toldi-, a Toponári-, a Zrínyi- és a házigazda Kodály-iskolából is. A Kaposvár Center Lions Club titkára arról is beszélt, az érzékenyítő sporteseményből szeretnének minden évben versenyt rendezni.

Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály-iskola főigazgatója a csörgőlabdázás előtt a fiataloknak azt mondta: - csak akkor tudunk együttműködni, ha figyelünk egymásra, mások gyengeségére, arra, amiben valaki fejlesztésre szorul. A csörgőlabda játék is arról szól, hogy tudunk a másiknak segíteni akkor, amikor valamelyik érzékszerve nem úgy működik, ahogyan kellene. Nem kinevetni kell azt, aki valamiben akadályozott, hanem segíteni.

Az eseményen a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete is részt vett. A szervezet egy játékos szemléletformáló programmal készült, és egy vakvezető kutyát is elvittek az intézménybe. Nemesné Kiss Gabriella, az egyesület elnöke a diákoknak elmagyarázta, hogyan közelítsenek, érintsenek és szólítsanak meg egy látássérült embert.

Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere köszöntőjében elmondta, az ép emberek sokszor úgy gondolják, nekik nem kell segítség. Pedig adódhatnak olyan élethelyzetek, amikor éppen egy sérült embertársunk nyújthat kezet.



Kilenc iskola diákjai ismerkedtek meg a csörgőlabdával



Csak a hallásra támaszkodhattak játék közben

Fotók: Lang R.