Egyre több az ételallergiával küzdő gyermek és felnőtt, egyes becslések szerint Siófokon a családok 30 százaléka is érintett lehet, ezért hamarosan egy online kérdőíven mérik fel, hogy hányan szenvednek ettől a problémától.

Az Ételintoleranciás és Ételallergiás Gyermekekért és Családokért Alapítvány szerdán este jótékonysági estet rendezett, hogy minél több rászoruló gyermeken tudjanak segíteni, mert a balatoni civil szervezet elhivatott az egészséges táplálkozás és a fenntarthatóság ügye iránt. Hisznek abban, hogy a gyermekkorban elkezdett helyes táplálkozás befolyásolja a későbbi életünket, megelőzheti akár az elhízást vagy a kettes típusú cukorbetegséget.

Korábban konyhát is üzemeltettek, hogy allergén anyagoktól mentes ételeket készítsenek a Balatonnál, valamint siófoki iskolákba is szállítottak igény szerint, sőt különböző munkahelyekről is kaptak érdeklődést. A főzés jelenleg szünetel, de a siófoki iskolákkal újra felveszik a kapcsolatot. A szerda esti rendezvényen a Cafe Spirit minden mentes kávéházban minél több támogatót igyekeztek gyűjteni. Az ételallergiás gyermekek számára adakozók mandalafestményeket vásárolhattak, illetve értékes tárgyakra licitálhattak. Jótékonysági árverésre bocsátották a magyar labdarúgó-válogatott, illetve a paksi focicsapat aláírásokkal dísztett labdáját, valamint a Széchenyi család aranyérmét, mert ők is a támogatóik közé tartoznak.

Az est bevételét az alapítványnak ajánlották fel.