Új az Országos Mentőszolgálat által szervezett ügyeleti rendszer indul novembertől Somogy vármegyében is, hét telephelyen: Barcson, Balatonbogláron, Kaposváron, Marcaliban, Nagyatádon, Siófokon és Tabon. Ezeken a helyszíneken 16 és 22 óra között a háziorvosi ügyelethez fordulhatnak a betegek.

– A betegek igényei alapján alakítottuk ki a rendszert, az látszik, hogy a betegek elsősorban 16 és 22 óra között kérnek segítséget és jellemzően valamilyen háziorvosi probléma miatt. Este tízkor szinte hirtelen fordul a kocka, akik éjszaka hívják az ügyeletet ott rendszerint valamilyen akut, súlyos egészségügyi probléma áll a háttérben. Ezek orvoslására viszont a sürgősségi ügyeleti ellátás a legjobb megoldás, mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője.

Éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon sürgősségi ügyeletet biztosít a mentőszolgálat, tette hozzá az OMSZ szóvivője.

Ezekben az időszakokban égy telephelyen mehetnek be a páciensek ügyeletre, de a Mentőszolgálat azt javasolja, hogy ha éjjel gond támad, mielőtt bárhova elindulunk, hívjuk a 1830-as segélyhívó számot. – Érdemes ezt a számot feljegyezni, hiszen a beérkező hívásokat egy olyan szakember fogadja, aki akár szakorvost is be tud vonni egy telefonos tanácsadásba, de szükség esetén mentőautót vagy ügyeleti kocsit küld a helyszínre, mondta Győrfi Pál. Aki azt is elmondta, Somogyba 7 a mentőautókéhoz hasonló színű ügyeleti kocsi kerül.

Kérdésünkre, hogy a balatoni nyári ügyeletet ezentúl hogyan fogják megoldani, hiszen Somogyban a tópart és az üdülő övezet speciális helyzetet teremt, a nyáron sokszorosára duzzadó lakossággal, elmondta: szükség esetén megerősített szolgálattal lesz jelen a mentőszolgálat a Balatonnál. – Van már tapasztalatunk a balatoni nyári betegforgalomról, évről-évre megerősítjük a Balaton-parton mentőellátását, az alapellátás is a feladatunkká vált, ezért ez vonatkozik erre is. Tehát elképzelhető, hogy a nyári időszakban nagyobb kapacitással állunk a betegek rendelkezésére – mondta Győrfi Pál. Hozzátette: a központi irányítás előnye, hogy rugalmasan tudják az erőforrásokat átcsoportosítani. Kiemelte azt is a vármegyeházán tartott sajtótájékoztatón, hogy a betegek ezentúl bármelyik orvosi ügyeletre bemehetnek, s az ügyeleti ellátásban a járások, valamint a vármegyék határai sem számítanak eztán. Ugyanis azt a kocsit küldik a segélykérőkhöz szükség esetén, amelyik a legközelebb elérhető.

Győrfi Pál azt is elmondta: senki sem marad ellátás nélkül az országban, vagy Somogyban, hiszen ha az eset úgy indokolja, a legkisebb faluba is küldenek ügyeleti autót, vagy mentőt. Megnyugtatott mindenkit, hogy ezentúl is jól képzett szakszemélyzet végzi majd a munkát, hiszen mentőtisztek, APN szakemberek dolgoznak az éjszakai ügyeletben, őket pedig orvos felügyeli majd.