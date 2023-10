2023. november 1-től az országos program részeként Kaposváron is új háziorvosi ügyelet lesz, amely az Ezredév utcai rendelőből a Kaposi Mór Oktató Kórházban költözik. Az új ügyeleti rendszer nagy előnye, hogy a sürgős esetekben azonnal meg tudják kezdeni a kórházi kezelést. A változás a felnőtt és gyermekorvosi ügyeletet is érinti!

Új, ügyeleti időben hívható telefonszámot is bevezetnek, amelyet felhívva azonnal segítséget kaphat a beteg, és egy gyors állapotfelmérést követően a további teendőkben is a segítségére lesznek, sőt szükség esetén a mentőket is azonnal riasztani tudják. Az új ügyeleti telefonszám: 1830

A fogászati ügyelet továbbra is az Ezredév utcában működik majd, hétvégén és ünnepnapokon 8.00-14.00 óra között, a 82/427-480 telefonszámon hívható.

Orvosi ügyelet (gyermek ügyelet is):

hétköznap: 16.00-8.00

hétvégén és ünnepnapokon: 24 órás