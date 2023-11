Bár a futók dolgát a rendkívül erős szél és a hideg is megnehezítette, a Balaton-parton megrendezett eseményt idén is a távok sokfélesége és a jó hangulat jellemezte – írja közleményében a szervező, Budapest Sportiroda. A Petőfi sétány platánsora alatt kialakított rajtterületről kilenc versenyszámban indulhattak útnak az amatőr futás kedvelői. Az eseményen minden gyakorlott próbázó talált az edzettségének megfelelő távot. A legnépszerűbb idén is a félmaraton volt, de a hatod-, a negyed- és a harmadmaratoni távon is sokan indultak. A két utóbbi kivételével a távokat akár párban is teljesíthették a résztvevők, a maratoni 42 kilométert pedig három szakaszban küzdhettél le a leghosszabb kihívást választók.

Fotók: BSI/Sportshot

A népes mezőny a nap folyamán három rajtidőpontban indult útnak, így egész napra megtöltötte a siófoki utcákat élettel. A résztvevők 500 településről neveztek. Mindössze 11 százalékuk érkezett Balaton-parti megyéből. A futók mintegy fele félmaratoni távon indult.

A szezonzáró futás résztvevőit jellemzően a 26-50 éves korosztály adja, de többen képviselték a 70 év feletti korcsoportot is. Az idei Balaton maraton legidősebb indulója a futóélet ikonikus alakja, a 88 éves Fehér Károly lett.

A Balaton Maraton és Félmaratonon szerephez jutott a jótékonyság is. Az eseményen a nevezők összesen 236 ezer forinttal támogatták a Bátor Tábort. A rajtolók között volt Galambos Péter VB 2. és 3. helyezett evezős, és Trokán Anna szinésznő mellett Rákóczi Ferenc műsorvezető, médiaszemélyiség is.

Az eredményeket ITT tekintheted meg!