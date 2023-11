Egy kaposszerdahelyi család udvarán állt mostanáig a sudár coloradoi jegenyefenyő, amely az adventi időszakban díszeleg majd a belvárosban. – Egy családi ház mellett állt, de akkorára nőtt, hogy a tulajdonos az ingatlan megóvása érdekében a kivágása mellett döntött. Mi elé mentünk a kivágásnak, megkérdeztük tőle elajándékozná -e, hogy a város karácsonyfája legyen és nagylelkűen rábólintott a kérésünkre, mondta Pintér Rómeó, alpolgármester.

A 13 méteres jegenyefenyőt a következő napokban felállványozzák és felkerülnek az ünnepi fények is rá, ám azokat csak a többi dekorációval együtt gyújtják meg advent első vasárnapján. Voltak, akik kétkedve fogadták a fenyőfa érkezését. Pintér Rómeó elmondta, hogy a karácsonyi vásár berendezésének első mozzanata a fa felállítása. Ugyanis miután kikerülnek a bódék és a díszek már nem lehetne behozni a térre a karácsonyfát. Hozzátette: idén is a legnagyobb biztonsági intézkedések mellett állítják fel a fát, amelynek tartója egy öttonnás betontömbön áll. Ebben az évben is lesznek újdonságok a karácsonyi vásáron, többek között az is, hogy a fát tartó tartályokat teljesen beburkolják, hogy asztalként funkcionálhassanak és idén fényfüzéreket is helyeznek rájuk.

Pintér Rómeó elmondta: az önkormányzat tulajdonában lévő összes faházra találtak már bérlőt, s néhány árus saját installációval érkezik a kaposvári adventre.