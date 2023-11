Egy balatonlellei cukrászda is bekerült a legjobb Év Kutyabarát Helyei közé az idén. Tizedik alkalommal díjazták az Év Kutyabarát Helyeit és cukrászda kategóriában közönségdíjat kapott a balatonlellei Márton Cukrászda. A neves sütizős-fagyizós helyen már évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a kutyabarát szolgáltatásokra. Márton Kata üzletvezető elmondta: negyedik alkalommal vehették át az elismerést. – Nyitás óta fontosnak tartjuk, hogy a négylábúaknak is kedveskedjünk, a friss víz mellett kapható nyáron laktózmentes joghurt, méz, kacsazsír és marhahús felhasználásával készült kutya- és macskafagyi. A zabpehelyből, lisztből, mogyoróvajból és banánból álló kutyasütik is nagyon keresettek – tette hozzá. Megjegyezte: rendelésre szülinapi tortákat is készítenek a kedvenceknek, és azt tapasztalják, hogy egyre több vendég igényli, hogy kutyáikat magukkal hozhassák a cukrászdába is. Rendeztek már náluk westie kutyatalálkozót is. – Nekem két kutyusom van, s természetesen mi is családtagként bánunk velük – emelte ki az üzletvezető.