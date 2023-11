Eleinte még csak nem is köszöntek egymásnak, aztán mégis hihetetlen háborúskodás tört ki két karádi család között, állította egy, a sonline.hu-nak betelefonáló édesanya, aki arról beszélt, hogy annyira eldurvult az ellenségeskedés, hogy a kisiskolás lányait is megfenyegették, sőt egy férfit fejbe is vágtak. Ezután az egyik fenyegetőzőt a bolt mellől vitték el a rendőrök, őt a környéken „karperecesnek” hívták, mert nyomkövetővel volt ellátva, miután egy korábbi ügy miatt a bíróság lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el ellene.

Akkor tört ki a békétlenség, amikor az egyik gyanúsított férfi összejött egy nővel, aki korábban a másik családba ment férjhez. A telefonáló nő szerint a nyomkövető ellenére az utcán tartózkodó férfit azóta a kaposvári börtönbe vitték, miután már másodszor szegte meg a lakhelyelhagyási tilalmat, és elhagyta a házat. A letartóztatása ellenére vagy tán épp azért érkeztek még fenyegetések a másik családból, ezért a telefonáló nő és rokona feljelentést tettek a fonyódi rendőrkapitányságon.

Megkerestük a rendőrséget, hogy megtudjuk, kinek van igaza a szövevényes ügyben. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról adott tájékoztatást, hogy az említett esettel kapcsolatban a fonyódi rendőrkapitányság vizsgálati osztályán zaklatás vétség megalapozott gyanúja miatt indítottak nyomozást. A büntetőeljárás során a rendőrök egy 49 éves és egy 31 éves karádi férfit gyanúsítottként hallgattak ki. A fiatalabb férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A folyamatban lévő büntetőeljárásról a nyomozás érdekeire hivatkozva bővebb tájékoztatást jelenleg nem áll módjukban adni. Kovács Gábor