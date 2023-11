Somogyban üres praxisból jelenleg harmincnégy van. Egészen mostanáig köztük volt a nagybajomi is, ahová 2016 óta hiába kerestek házi gyermekorvost. Most Pirka Mátyás bajomi polgármester közösségi oldalán számolt be az örömhírről, hogy hét év után új orvos érkezik a kisvárosba. Érdeklődésünkre elmondta: eddig helyettesítéssel oldották meg a hét éve tartó orvoshiányt, Kaposvárról járt ki egy gyerekorvos ellátni a beteg csöppségeket. Ez nem kevés gondot jelentett a szülőknek, most viszont megoldódik a probléma az állandó házi gyermekorvos érkezésével. Januártól csecsemő- és gyermekgyógyász és neonatológus szakorvos látja el a feladatot a nagybajomi praxisban.

Somogyban négy másik körzet van, ahol nincs állandó házi gyermekorvos, Ságváron már 2010 óta nincs, de Nagyatádon is 2012. óta betöltetlen a praxis. Barcson pedig négy éve tartósan nincs házi gyermekorvos, s ugyanez a helyzet Marcaliban is 2015 óta.

– Ságváron nem okoz gondot a házi gyermekorvos hiánya, mondta Kecskés Gábor polgármester. – Sokan eljárnak Siófokra dolgozni és viszik magukkal a gyerekeket is, vagy magánorvoshoz járnak. A praxis nem nagy lélekszámú, ami a finanszírozás miatt nem vonzó a gyerekorvosoknak – tette hozzá a polgármester. Helyettesítéssel megoldják az ellátást, ha valaki mégis Ságváron szeretné orvoshoz vinni gyermekét. Állandó doktort nem sikerült találniuk, pedig a polgármester tárgyalt több orvossal is a praxisról, de eddig senkivel sem sikerült megegyezni.

A vegyes praxisok közül a legrégebb óta a lakócsai üres, ahol már 2008 nyara óta nincs háziorvos. Balatonvilágoson, Törökkoppányban és Somogyfajszon sem jobb a helyzet, ezeken a településeken tíz éve nincs állandó doktor. A vármegyében 34 körzetben tartósan nincs háziorvos az Országos Kórházi Főigazgatóság Alapellátásfejlesztési Igazgatóság friss adatai szerint.



Orvosra váró praxisok



Település: BETÖLTETLEN: TARTÓSAN BETÖLTETLEN Nagyatád 2016-04-01 2016-10-01 Somogyudvarhely 2015-10-01 2016-04-01 Vízvár 2015-06-01 2015-12-01 Törökkoppány 2015-04-01 2015-10-01 Balatonvilágos 2015-04-01 2015-10-01 Marcali 2015-04-01 2015-10-01 Somogyfajsz 2013-02-01 2013-08-01 Nagyatád 2012-07-01 2013-01-01 Ságvár 2010-05-01 2010-11-01



Fotó: L. R.