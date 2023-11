Minden második online vásárló tapasztalt már kiszállítási késedelmet az elmúlt évben, minden harmadik késés a 2 napot is meghaladta. A felmérésből kiderült, hogy a legtürelmetlenebbek akkor vagyunk, ha élelmiszert rendelünk, ez esetben két órát is alig bírunk várni. Ingyenes visszaküldést szeretnének a legtöbben, ha valamin változtathatnának rendelésükkel kapcsolatban.

Egyre többen választják kézbesítési módként a csomagautomatát Somogyban is, nem csoda, hogy gombamód szaporodnak vármegyénkben. Csak Somogyban 32 automata üzemel. A GLS tájékoztatása szerint 28 gép kültéren van, így 24 órában elérhető bárki számára. Az automaták forgalma különösen nyáron magas.

Nem meglepő módon Somogy vármegyére nagyon jellemző, hogy a nyári turisztikai szezonban a Balaton-parti településeken – például Balatonbogláron, Balatonlellén vagy éppen Siófokon – található GLS automaták kihasználtsága erősen növekszik, míg a parttól távolabb esőké kissé mérséklődik.

– mondta érdeklődésünkre Balázs Attila, a GLS Hungary ügyvezető igazgatója. Hozzátette: folyamatosan monitorozzák az automaták telítettségét és a frekventált helyszíneken lévők közül éppen a kihasználtság miatt már hónapokkal ezelőtt 10 csomagautomatát bővítettünk. Noha a csomagküldő szolgálat igyekszik a lehető leggyorsabban eljuttatni a megrendelt termékeket a vásárlókhoz, mégis tapasztalja, hogy a vevők egyre türelmetlenebbek. – Minél gyorsabban szeretnének hozzájutni rendeléseikhez, a csomagok négyötödét, tehát 80 százalékát már a kézbesítés napján vagy a következő napon kiveszik az automatáinkból, mondta Balázs Attila.

Az év végi szezon a legerősebb a csomagküldő cégeknél. A GLS Hungária azt közölte kérdésünkre, hogy húsz–harminc százalékos forgalomnövekedésre számítanak ebben az időszakban, s úgy vélik, hogy a csomagok mennyisége akár 80–100 százalékkal is meghaladhatja az éves átlagot.

– Éppen ezért bővítjük évről évre a szortírozó üzemünket, amelynek köszönhetően a csomagokat a csúcsidőszaknak számító fekete péntek és karácsony közötti hetekben is zökkenőmentesen eljuttatjuk a címzettekhez, fűzte hozzá Balázs Attila.