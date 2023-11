A halloween tökök is elfoglalták helyüket a drávaszentesi sátorban, ezzel vált teljessé az októberi kompozíció a településrészen. Pavlovics Istvánné, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ munkatársa A Barcs Médiának elmondta: hétről-hétre várta valamilyen program a településrész lakosait, és ez a jövőben sem lesz másképp. Készülnek ugyanis a Márton napi lámpás felvonulásra, amihez ha sikerül összeszedni a falubeli gyerkőcöket, maguk készítik el a lámpásokat. Így természetesen a falu központjában található sátor témája is a Márton napi szokások és hagyományok felelevenítése lesz, a kompozíciót ezúttal is a szentesi asszonyok fogják összeállítani.