A királylányos, nagy szoknyás ruhák mellett már egyre többen választják a letisztultabb vonalakat, az egyszerűbb szabású, de anyagában különlegesebb menyasszonyi viseleteket. Kozarics Viktor esküvői ruhakészítő elmondta: kiegészítőként a menyasszonyi ruhákon megjelent a palást, ezek akár levehető formában is elérhetők. – Fontos szempont egy ruha kiválasztásánál, hogy az ara ne csak szépnek érezze benne magát, hanem kényelmesen is. Ezért is használok könnyű anyagokat, többek között tüllt, hernyóselymet és muszlint.



A dekorációnál jövőre is a pasztell színek dominálnak majd – mutatta az egyik asztaldíszítésnél Zentai Zsuzsanna, az egyik kaposvári virágszalon üzletvezetője. – Sok a száraz virág és népszerűek az örök rózsák, viszont kevesebb zöldet kérnek már a párok a virágcsokrokba. Sokan az egységességre és az egyszerűségre törekednek, de akadnak, akik kifejezetten különleges dekorációt kérnek. Van, hogy utazós vagy éppen Harry Potter-es tematikához kell kitalálnunk a díszítést.



– Nyolcvan-kilencven fős balatoni lakodalmat tervezünk. A helyszín és a jövő nyári időpont már biztos – mondta Sipos Barnabás, aki menyasszonyával Budapestről érkezett a rádpusztai esküvői kiállításra. A jegyesek 4-5 milliós maximum költséggel számolnak a nagy napra. – Sok minden még nem körvonalazódott, így ötleteket szeretnénk meríteni, leginkább a ruha és a dekoráció kiválasztásában. Nekem a rózsaszín bazsarózsa a kedvenc virágom, így ezt a színt mindenképpen szeretném a díszítésben is – tette hozzá Tóth Lujza, Barnabás párja.



A zenekarok mellett egyre népszerűbbek a lemezlovasok az esküvői szolgáltatók között. Schveiger Tamás elmondta: hasznos, ha a pároktól a DJ-k kapnak útmutatót, hogy milyen zenéket szeretnének hallani a szertartás alatt és a lakodalomban. Azonban fontos, hogy a hangulatra is hagyatkozzon a lemezlovas, így lehet igazán emlékezetes egy bulis esküvő.



A Rádpusztai Élménybirtokon első alkalommal szerveztek esküvői kiállítást, amelyen nemcsak Balaton-környéki, hanem kaposvári szolgáltatók is várták a jegyespárokat. A rendezvényen 25 kiállító, köztük DJ-k, ruhakészítők, fotósok és ceremóniamesterek is segítettek a pároknak a nagy nap megtervezésében.