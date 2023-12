Meleg pléd karosszéken, feldíszített karácsonyfa, alatta sok ajándék és sok karácsonyi csecsebecse az asztalon: nem megszokott, hogy egy kávézó bejárata így fogadja vendégeit. – A barna szín dominál a kávé miatt a fenyőfán, kanalakat és csészéket is tettünk rá – mutatta Kirizsán Judit, a Marcali Korzó kávézójának üzemeltetője. – Először csatlakoztunk a kirakatversenyhez és azt tapasztaljuk, hogy vendégeinknek tetszik, szívesen isszák meg a nappaliszobát idéző környezetben kávéjukat.

Egy marcali bisztró már a kezdetek óta részt vesz a városi kezdeményezésben. – Mézeskalács házikókat tettünk ki, a fára mézike is felkerült és próbáltuk kivilágítani, hogy este is hangulatos legyen – mondta Huzsvár-Szántai Nikoletta, a bisztró tulajdonosa.

– Harmadik éve indítottuk el a kirakatversenyt, s évről évre többen csatlakoznak – mondta Tanai Bernadett, a marcali Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetének (Gamesz) vezetője.

Fotók alapján szavazhattak ezúttal is a városlakók Tanai Bernadett hozzátette: Szőcsénypusztáról hoztak konténeres fenyőfákat és minden nevező kapott egyet. – Nincs semmilyen megkötés, maguk találják ki, hogyan díszítenek, egy szépségszalonnál például hajcsavaró, olló, körömlakkok kerültek a fára – mondta el Tanai Bernadett. Megjegyezte: korábban a szervezet díjazta az üzleteket, de idén úgy döntöttek, hogy mindegyiket nappali és esti fényben lefotózzák és a fényképek alapján a Marcali Korzó oldalán a szavazók tetszése alapján rangsorolnak. Az első három helyezettnek meglepetéssel készülnek. – Szerettük volna, hogy minél több üzlet ünnepi díszbe öltözzön, a fának is nagyon örülnek, volt, aki felajánlotta, hogy a fenyőt elülteti és 20 év múlva felajánlja a város karácsonyfájának – mesélte mosolyogva a marcali Gamesz vezetője.