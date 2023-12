Kaposváron közel azonos a forgalom, mint tavaly, viszont több balatoni étteremben visszaesést tapasztaltak.

December 22-ig fogadták a megrendeléseket a kaposvári Bárány fogadóban. – Leginkább a sültek randevúját kérték és jól fogy a hidegtál, a halászlé és a töltött káposzta, kacsasült – mondta Szabó Noémi étteremvezető. Hozzátette: ugyanakkora az érdeklődés, mint tavaly.

A negyven éve működő barcsi Csillag étteremből halászlét, rántott halat, töltött káposztát, hidegtálat és a sülteket rendeltek – mondta Takács Tibor, tulajdonos. A marcali Marcello pizzéria és étterem még Kaposvárra is szállít sültes tálat szent­estére. – A karácsonyi megrendelésekre 500 kiló húst dolgozunk fel – mondta Egyed Márton tulajdonos. – Az emberek nem a konyhában akarnak robotolni és fél napokat mosogatni, inkább megrendelik.

Ez a jellemző Balatonlellén is, a Kedvesem Bisztróban főként kétszemélyes karácsonyi gourmet dobozokat rendelnek. – Mindegyikben előétel, kétféle főétel és desszert van két személyre. Szuvidált hús van a dobozban, amelyet egy kicsit meg kell melegíteni, hogy színt kapjon, így tíz perc ráfordítással olyan, mintha frissen a konyhából érkezett volna – magyarázta Nagy Alexandra, házigazda.

A földvári Balaton Klubban mérsékelt forgalomról számoltak be. – Nagyon kevés a megrendelésünk, nem is leszünk nyitva karácsonykor, csak délig, amíg elkészítjük a megrendelt tálakat – mondta Ágoston Mónika ügyvezető. – Nem tudjuk, minek köszönhető ez a visszaesés. A környező éttermekben is azt mondták, hogy a tavalyihoz képest kevés a karácsonyi rendelésük.