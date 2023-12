Két éve számoltunk be róla, hogy a Tengerentúlon kezdi meg tanulmányait a vörsi származású Farkas Dezső. A világ egyik legjobb üzleti iskolájában tanult a fiatalember, aki azóta lediplomázott az Egyesült Államokban és rengeteg tapasztalattal, élménnyel és persze tudással tért haza. – A tandíj magyarországi mércével nézve nagyon nagy, de megérte minden perce. Megismertem Bostont és Miamit – mindkét városban zajlott az oktatás a szerk. – nagy élmény volt. Az oktatás színvonala kiemelkedően magas, nem véletlen, hogy a világ egyik legjobb iskolája. - mondta kérdésünkre Dezső, aki kiváló Summa Cum Laude eredménnyel diplomázott a Babsonon. Olyannyira, hogy annak a tíz diáknak az egyike, aki kiváló tanulmányi eredményért dékáni vezetői díjban is részesült.

A szorgalma és kitartása juttatta el Amerikába.

A négy féléves képzés nem volt zökkenőmentes, hiszen a Covid járvány is nehezítette Dezső útjait Amerikába, nem beszélve az azt követő pénzügyi válságról. De ösztöndíjak segítségével és sorsszerű eseményeknek köszönhetően sikeresen zárta amerikai tanulmányait. – A diplomaosztó egy kicsit olyan volt, mint a Forma 1 rajtja: sorban álltunk a diplomáért, aztán a névkártyámat át kellett adnom egy szervezőnek, aki elvette és odaadta a bemondónak. Majd a kezével megállított, és rajtjelzéssel mutatta, hogy mikor indulhatok befelé kezet fogni a Babson College elnökével. Itt 15-20 másodperc állt rendelkezésre, mesélte Farkas Dezső. Akinek a szerencse folytán arra is volt módja, hogy megismerkedjen az intézmény vezetőjével. – A diploma átvétele után visszabandukoltam a helyemre, kicsit elmerengtem, elvesztettem az időérzékemet. Egyszer csak érkezett a tapsvihar, és nagy zenebona közepette kilőtték a konfettiket. Egészen addig a pontig nem igazán fogtam fel, hogy mi történik velem. Amint kilőtték a konfettit, vettem egy nagy levegőt, és átfutott rajtam egy különleges érzés: végeztem, megcsináltam, lediplomáztam a vállalkozás területén a világ legjobb MBA képzésén. Beteljesült egy régóta vágyott álmom. Elmosolyodtam. Néhány pillanat alatt leperegtek előttem az előző két év izgalmai, szenvedése, kihívása és eredménye. Újra megcsinálnám, sommázta Farkas Dezső az amerikai éveket.

Újból végigcsinálná.

Ezután visszatért Magyarországra, mert fontosnak érezte, hogy közel legyen az otthonához és családjához, ami időközben bővült. – Pont a diplomaosztómkor született meg a kislányom, úgyhogy nekem egyértelmű volt, hogy visszajövök és nem maradok Amerikában. Az volt a fő célom, hogy a megszerzett tudást visszahozzam és itt mutassak utat a jelenlegi és a jövő generációi számára, mondta a vörsi üzletember.

Nem volt kérdés, hazatér -e Amerikából.

Farkas Dezső ezért alapította a Jövőt Építők Generációja Egyesületet, ahol a következő nemzedéknek mutatja meg a Babsonon tanultakat. – De elkészült a Farkas Szemlélet nevű kurzusom is, ahol bárkinek átadom a tudásom és nagyban tükrözi azt, amit kint tanultam. Ráadásul úgy döntöttem, hogy aki szilveszterig jelentkezik nálam erre a kurzusra, annak a felajánlásából megvendégelem a vörsi betlehemet építőket, mondta a fiatal vállalkozó. A település fellendítése érdekében indították el családjával az adventi vásárt, ahol idén is helyet adtak az általános iskolának, így a jótékonysági vásáron Farkas Dezső volt iskolája, a Dobó István Általános Iskola 216 ezer forinttal gazdagodott.

Az adventi vásár.

S noha, az egyik legnevesebb amerikai iskolában diplomázott, Dezsővel is összefuthat itt az ember. – Az Okosdoboznál, Magyarország leglátogatottabb oktatási platformjánál vagyok üzletfejlesztési vezető, de hétvégente beállok az adventi vásárba is árulni. Számomra fontos a példamutatás, én nem olyan vezető akarok lenni, aki csak ül az íróasztal mögött és dirigál. Az alázat fontos emberi jellem, ráadásul a vendéglátás és a sok emberi interakció nagyon jól kizökkent a szellemi munkából, mondta Farkas Dezső.