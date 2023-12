Egész decemberben lehetőségünk van megcsodálni a fényvitorlást a Balatonon, sőt még akár mehetünk is vele egy kört is a tavon. A Fenyves Yacht Club fényvitorlása még szilveszterkor is kifut a kikötőből, amelyen 150 méternyi fényfüzér gondoskodik az ünnepi hangulatról.

Forrás: Facebook/Csodálatos Balaton

Sokan már lencsevégre is kapták a különleges vízi járművet, amint fény visz az éjszakába.

Néhány éve videó is készült a nem mindennapi vitorlásról.