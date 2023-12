Adventben is nyissuk ki a mosoly ablakát! Állítólag minden egy mosollyal kezdődik. S valóban így van, gondoljunk csak egy néhány hetes csecsemő világra eszmélésére. Vagy a gyermeki mosolyra. Sajnos, ahogy idősödünk, egyre kevesebbet mosolygunk, miközben ha néha kedvünk nem is, de ezernyi okunk lenne egy-egy önfeledt mosolyra.

Mert a mosoly semmibe sem kerül, de sokat teremt. Csak egy pillanatig él, de emléke néha örökké megmarad. A mosoly, a nevetés összehozza az embereket, ráadásul egészséges fizikális változásokat is előidéz a szervezetünkben. A tudósok szerint erősíti az immunrendszert, jelentősen fokozza az energiát, csökkenti a fájdalmat, és stressz ellen is kiváló „orvosság”. Ellentmondásokkal, negatív üzenetekkel teli világunkban a jókedv, a pozitív életszemlélet és a nevetés jótékony hatása egyik kulcskérdése a fizikai és mentális egészségünknek.

„Az a nap, amelyik nevetés nélkül telik el, elvesztegetett idő.” Charlie Chaplin, a némafilmek legnagyobb hatású művésze fogalmazott így, s máig hatóan igaza volt. Orvosbarátaim szerint a nevetés javítja a vérnyomást, a légzést és a szervezet oxigénellátását. Élénkíti a vérkeringést és a szívműködést, csökkenti a fájdalomérzetet, illetve erősíti az immunrendszert. Egy kutatás megállapításait és a tapasztalatokat vizsgálva az is kiderült, hogy nevetni születésünktől kezdve tudunk. Azaz már a csecsemők is mosolyognak, messze legtöbbet a gyermekek nevetnek, a kamaszok meg kiváltképp. Aztán ahogy idősödünk, egyre kevesebbet húzódik mosolyra a szánk, sőt, idősebb korunkra szinte teljesen elfelejtünk kacagni.

Gyakran felteszik a kérdést: van-e okunk a nevetésre ma? Nem egyszerű a válasz, de az tény: az idő akkor is telik, ha nem mosolygunk, ha nem a dolgok boldogabbik felét nézzük. A pszichiáterek szerint a kacagás masszírozza a belsőnket, ezért zsigeri kocogásnak is nevezik. Az alig egyperces nevetés felér akár tízpercnyi futás jótékony hatásával. S az is tény: ha az ember rendszeresen átadja magát a negatív gondolatoknak és érzéseknek, akkor egyszer csak azt veszi észre: meggyengült az immunrendszere, agyi változásokat is hozott a rossz hangulat, ráadásul gyengült a memóriaközpont teljesítménye…

Szóval ezért örülök, s mosolygok számos somogyi, adventi rendezvény arcait látva! Tegyük együtt!