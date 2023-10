Ha azt keressük, hogy a nemzeti ünnepek esetében vajon mi lehet az összetartó kapocs, az az egyetlen szó vélhetően a szabadság lesz. Évezredek bizonyítják, hogy a magyarság a történelméből meríti nemzettudatának erőtartalékait. Így van ez október 23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékünnepe esetében is. A következő napokban számos alkalommal elhangzik majd, hogy 67 évvel ezelőtt békés tüntetéssel kezdődő forradalom bontakozott ki Magyarországon a szovjet megszállás és a kommunista diktatúra ellen. Azt is felemlegetik majd, hogy október 23-át a kormány 1990. május 2-án nyilvánította nemzeti emléknappá. Ez a nap egyúttal a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja is.

Arról viszont vélhetően kevesen beszélnek majd, hogy az adott ünnepségeken vajon miért annyian és miért azok vannak, akik. Magam is sokat gondolkodtam azon, hogy a nemzeti ünnepek milyen szerepet játszanak az egyes emberek életében, azaz lehetnek-e szimbólumok az összetartozásban, az emlékezetben és a nemzeti öntudatban? A kérdés persze nem egyszerű, de jó kiindulópont. Fölveti még azt is, hogy az érték-e a mérték, s ha igen, akkor mi az? A szabadság?

Már talán tíz éves is van az a kutatás, amelyben többek között megállapították: a fiatalok alig járnak a nemzeti ünnepen megemlékezésekre, s ennek okaként azt fogalmazták meg, hogy „a rendkívül negatív történelemkép rányomja a bélyegét az emlékezetkultúrára”. A megkérdezettek többsége azzal érvelt, hogy az államalapítást kivéve nemzeti ünnepeink mindegyike levert szabadságharcokhoz, véres eseményekhez kapcsolódik, amelyeket átitat a politika, ráadásul az iskolai kötelező ünnepélyek sem segítik az elfogadást. Az akkori szakértők szerint tehát a fiataloknak nincs pozitív hozzáállásuk a magyar emlékezethez, a történeti fordulópontokhoz, a nemzeti emlékhelyekhez, nehezen tudnak azonosulni a magyar történelem kiemelt pillanataival. A kérdés az, hogy mennyiben változott a helyzet?

Egy nemzet történetében a legfontosabb érték a szabadság! A szabadsághoz való kötődés, a függetlenség megélése is, amelyben a jelenleg háborúkkal, válságokkal, veszélyekkel teli időszakunkban is segít az ünnep tartalma, az emlékezésen túl a közös jövőbe vetett hit is. Ez minden generáció kötődése szempontjából meghatározó. Ezért különösen fontos, hogy egy nemzeti ünnepen az érdekek mentén megfogalmazott gondolatok értékrendszere is mutassa: a nemzeti ünnep olyan kitüntetett nap, a nemzettudat olyan megnyilvánulása, amelyen egy ország, egy nép a nemzeti összetartozását ünnepli! S mind a két szónak azonos a jelentősége!