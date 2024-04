Ha valaki Siófok jövőjének zálogát keresi, most már biztosan megtalálhatja. Nem arról van szó, hogy Somogy második legnagyobb települése, a balatoni turizmus örökölt fellegvára eddig ne töltötte volna be hol jobban, hol kevésbé a szerepét, de az egyetemi városlét ígérete minden mást, leginkább a jövőt alapjaiban határozza meg. Leginkább a hatása miatt. Egyetemi város! Siófokon eljött a lehetőség, élni kell vele. Nem mindennapos dolog ez.

Az ingatlan adott, ha némi átalakítás után is, az eddigi ismeretek alapján a Debreceni Egyetem szándéka komoly, a képviselő-testület pedig döntött. Ez egy jó döntés volt! Szerencsére a hajánál fogva előrángatott politikainak látszó, de leginkább városstratégiai ismerethiányból fakadó érvek elhaltak. Akadékoskodni persze úgy is lehet, hogy a véleménygazda aggódó jó szándékúnak gondolja magát. Sőt, feljelentősdit is lehet játszani, főleg, ha van benne gyakorlat, de attól a lényeg nem változik: a jó nevű, nemzetközi teljesítményű egyetem a város érdeke, a fejlődés egyik hajtómotorja, a fiatalok, a családjaik itt maradásának, esetleg visszatérésének az ígérete. Különleges lehetőség a régió vállalkozásainak, hiszen a modern, piacképes tudás rendkívül gyorsan elévül, amit pótolni kell, ehhez a legmegfelelőbb egy közelben lévő tudásgyár. A Debreceni Egyetem vezetői pedig tudják: nem maguknak, hanem a piacnak képeznek szakembereket, ezért mindennapos a kapcsolat a cégekkel is.

Persze az is igaz, hogy a lényeg a részletekben van. A város felelős vezetőinek terhe, hogy olyan megállapodás szülessen a legkisebb részletekbe menően, amely érvényesíti és garantálja a város rövid és hosszú távú, azaz stratégiai érdekeit. Ilyet meg látott már a világ. Csőbe nem kell lyukat fúrni, ahol van ilyen megállapodásra jó gyakorlat, azt célszerű adaptálni.

Ha Siófok felkerül a hazai felsőoktatás térképére, az alapjaiban változtatja meg a jövőbeni fejlesztések szempontjából meghatározó várostérség lehetőségeit is. Azaz az egyetem nemcsak Siófoknak az érdeke, hanem a Balatonnak és a legalább 80-100 kilométeres vonzáskörzetnek is.

Szóval itt a lehetőség, hogy Siófok elérjen Pestig.