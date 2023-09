Ha nem szereztem volna már ennyi tapasztalatot, bizonyára hagynám magamat megvezetni, mert úgy tetszik: akkumulátorgyár-ügyben egyelőre a hangosak állnak „győzelemre” a csendesekkel szemben. De ha megnézzük és összevetjük az érveket, azaz lehalkítjuk a hangerőt, akkor gyorsan kiderül: jelenlegi tudásunk szerint a mérnököknek van igazuk. Még akkor is, hogy ha megkérdezünk tíz embert az utcán, hogy az elektromos autó környezetszennyező-e avagy sem, akkor kilencen valóban azt mondják, hogy igen. Miközben, ha jót akarunk, akkor célszerű hinni a mérnökök számításainak – és miért ne hinnénk nekik? – akkor a tények ellentmondanak a „hangos vélekedésnek”, ami így egyszerűen nem állja ki a tudományos próbát, azaz nem igaz!

A hazai akkumulátorgyár-ügyekben is úgy áll hát a széna, hogy egy kifejezetten szakmai, mérnöki kérdés magára húzta a politika kabátját, s most éppen abban tetszeleg, feszeleg. A vélhetően jó szándékú, de megfelelő szakmai tudás nélküli elszántak környezetvédelem okán egymásba kapaszkodva mondják a magukét, miközben a „harc hevében” észre sem veszik, hogy már éppen önmagukkal harcolnak.

S most ne menjünk sehova, nézzük csak a hazai tényeket.

Az (akkumulátorral működő!?) elektromos autó nem szennyezi a közvetlen környezetet, s ha az elektromos áramot környezetbarát módon állítjuk elő, akkor az elektromos autó másként sem szennyez. A hazai áramtermelés több mint kétharmada már ma is lényegében kibocsátásmentes, s ráadásul a maradék rész kétharmada is földgáz. Hmm… A villanyautóban nincs alapjáraton járó motor, nincsenek robbanások, nincs zaj, nincs benzingőz, otthon is tölthető olcsón, alacsony a súlypont, olcsó a karbantartás, a fékezés is visszatermel, egyszerű a hajtás, se olajcsere, se számos alkatrész. Ezeknek a hagyományos autóknál használatos „elemeknek” az előállítása, újraelőállítása ugyanis sokszorosan terheli a környezetet az akkumulátorgyártáshoz képest. Hmm…

Ráadásul a mérnökök hihetetlen sebességgel haladnak, ma már nem elképzelhetetlen az 500 kilométeres hatótávolság. Minden nap újabb eredményeket érnek el. Mert a mérnökök – ezen a területen is – dolgoznak, felelősen gondolkodnak, s nem hisztiznek. Ők építették a hidakat, a tornyokat, az épületeket, a gépeket, a repülőket és még számos csodát. Én a mérnököknek hiszek!