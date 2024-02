Azt írják a kollégáim, hogy lottólázban ég Somogy (is)! Érthető, hiszen most már 30 hete csak növekszik az ötöslottó főnyereménye. Az esély történelmi, hiszen aki eltalálja a nyertes számokat, az vagy azok 6,45 milliárd forintot vihetnek haza a 8. játékheti sorsolás után. Persze ehhez jól kell tippelni, ami ugye nem egyszerű, bár a mi vármegyénkben is vannak egészen tuti számokkal játszó szerencsekergetők.

Nem csoda hát, hogy újra többen fordultak a számmisztika felé, volt, aki egyenesen jósnőhöz ment, egyik ismerősöm pedig állítólag egy matematikaprofesszort próbált rávenni arra, hogy – busás honoráriumot ígérve – a korábbi, főnyereményeket hozó számokból próbáljon meg kihozni valami egészen biztos számsort.

Ha abból indulunk ki, hogy ekkora összegű nyeremény még soha nem volt az ötöslottó történelmében, akkor teljesen érthető a felbuzdulás. Mi, régebb óta fiatalok szinte együtt születtünk az egykori Sport- és Lottóigazgatósággal, mivel több mint 67 éve kezdték meg az ötöslottó szelvényeinek értékesítését. Az 1950-es években ez egy egészen új remény volt, a világháború borzalmait feledni akaró honfitársainknak egy reménysugár, amibe kapaszkodni lehetett. Amikor 1957-ben újra bevezették a lottózást, az első öttalálatos szelvény 855 ezer forintot fizetett. Ez az összeg az akkori 1442 forintos átlagfizetés majdnem 600-szorosa volt. Mindez 3 forint 30 fillérért! Egy mező ára ugyanis ennyibe került. Az is a tényekhez tartozik, hogy hazánk legismertebb számsorsjátéka az elmúlt több mint 6 évtizedben több mint 40 játékost tett milliárdossá, ezreket pedig milliomossá.

Most újra itt a giganyeremény ígérete. Mindenki nyerhet, aki játszik, s minden korábbinál többen tervezhetnek: mi lesz, ha megütik a főnyereményt? Írások tucatjai taglalják, hogy miből és mennyit is lehet venni ennyi pénzből, terveznek kicsik és nagyok, egészen a húzás pillanatáig él a remény. Mi addig is arra kérjük Fortunát, a szerencse angyalait, hogy vessék tekintetüket Somogyországra. Hitünk szerint szebb helyen nem üríthetnék ki szerencsezsákjukat!



