Csaknem ötvenen vettek részt a Volán-nyugdíjasok kaposvári találkozóján hétfőn. – Azok tartoznak a közösségünkhöz, akik az egykori helyi és távolsági közlekedésben dolgoztak – mondta Szabó László elnök. – Szervezetünk 33 éve alakult meg, 50 tagja van, akad köztük autóbusz-vezető, szerelő, irodai dolgozó és karbantartó is. Jó látni, hogy ennyi nyugdíjas jött el most is, biztató, hogy a tagok igénylik a találkozást. Évente két nagy programot szervezünk meg, a gyertyánosi főzésen kívül az ünnepek előtti összejövetelt, ezt szeretnénk jövőre folytatni és ha támogatást kapunk, akkor 2024-ben egy kirándulásra is szeretnénk elmenni.

A rendezvényen részt vett Gelencsér Gyula, a Kaposvári Közlekedési Zrt. vezérigazgatója és Stikel János, a somogyi nyugdíjas szövetség elnöke is. Dér Tamás alpolgármester méltatta a szervezet közösségépítő munkáját és hangsúlyozta: annak idején ők rakták le az alapot és azért dolgoztak, hogy a kaposvári tömegközlekedés jól működjön.