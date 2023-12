Sokan azért választják a boltban kapható süteményeket, mert úgy gondolják, a sütés hosszú előkészületeket igényel. Sütéskor valóban fontos odafigyelnünk a pontos arányokra, hogy megfelelő állagokat és ízeket érjünk el, azonban nem feltétlenül szükséges mindenhez mérleget használnunk. A legtöbb krém és tészta kiváló alapjául szolgáló margarin csomagolásán található jelölések alkalmazásával például értékes perceket spórolhatunk. Ahhoz, hogy a kekszek összeállításának idejét is minimalizáljuk, érdemes a kimért margarint néhány perce a fagyasztóba tenni. A megszilárdult margarint reszeljük a liszthez, alkalmazzuk a 3:2:1 (liszt, margarin, cukor) arányt, morzsoljuk össze, adjunk hozzá tojást, és máris remek gyúrttésztaalapot kapunk. Torták, kevert tészták elkészítéséhez is bátran használhatjuk a jól bevált, nagyszüleinktől is ismerős bögrés módszert. Ezek a receptek általában a bögre 250 milliliteres standard űrtartalmát veszik alapul, ennek megfelelően adják meg a többi összetevő mennyiségét is.