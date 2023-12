A magas energiaárak miatt egy szemesi hotel több szolgáltatásáért pár ezer forintos pluszköltséget kér. Egy siófoki szálloda pedig jövőre 10–20 százalékkal emel szoba­árain. Azt mondják, fennmaradásuk érdekében muszáj ezeket a lépeseket meghozniuk.

Huszonhárom éve működik Balatonszemesen egy hotel. Húsz dolgozót foglalkoztatnak és új árazási rendszert vezettek be, mikor az energia­költségeik nagy mértékben megnőttek. – Egy évvel ezelőtt az elektromos áram duplájára, a gáz ára 6,5 szeresére nőtt. Akkor döntöttük el, hogy a megnövekedett költségeket be kell építenünk az egyéb szolgáltatásokba – mondta el Nyári Gyula, a Wellness Hotel Szindbád tulajdonosa. Példaként említette a benzinkutakat, ahol a jövedéki adó miatt nem 155 forintot fizetünk az olajért, hanem 650 forintot. – Annak a híve vagyok, hogy az árainkat tartsuk alacsonyan, de ezt csak úgy tudjuk biztosítani, hogy bevezettünk energiaköltség- (fűtés) hozzájárulást, vagy éppen minibárhasználati díjat és fizetős parkolást – jegyezte meg Nyári Gyula. Néhány ezer forintos tételről van szó.

Kiemelte: vannak különböző színvonalú szálláshelyek, de egy csillagtól függően ugyanannyiba kerül egy húsz négyzetméteres szoba felfűtése. – Az ötcsillagos szállodában ötször többe kerül a szoba ára és jóval nagyobb fedezet áll rendelkezésre, egy 160 ezer forintos árból jóval nagyobb a profit, mint nálunk egy húszezer forintos szobaárból, amelyhez bőséges reggelit és vacsorát is kínálunk – mondta el a tulajdonos.

Nyári Gyula hozzátette: a pár ezer forintos többletköltségek bevezetése mellett napelemeket telepítettek hotelükbe, hogy így is tompítsák az energiaárak okozta terheket. – Negyvenmillió forintból napelemparkot hoztunk létre, és idén már használjuk is ezeket – jegyezte meg a tulajdonos.

– Mi nem tervezünk semmilyen egyéb költséget áthárítani a vendégeinkre – mondta el Tóth Gergely, a siófoki CE Plaza Hotel ügyvezetője. Szerinte elvárás egy szálloda esetében, hogy ingyenes parkolóval rendelkezzen. – Nekünk is háromszorosára emelkedett az energiadíjunk, ezt a szoba árba kell beépíteni szerintem, a működési költségeink függvényében jövőre maximum tíz-húsz százalékos áremelkedéssel számolunk – emelte ki Tóth Gergely. Megjegyezte: a karácsonyi ünnepekkor és szilveszterkor is telt házzal üzemelnek, december 22-e és január első napjai között már nincs szabad helyük.

Fotó: N. L.