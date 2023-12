Karácsony előtt szerettek volna ünnepi hangulatot varázsolni a házikók környékére, három település gyermekei fogtak össze ennek érdekében.

– Három házat a helyi önkormányzat, a többi négyet a kelevízi önkormányzat, a mesztegnyői óvodások, iskolások és a mesztegnyői Bárka Alapítvány díszített fel – mondta el Máté-Botos Ivett, Hosszúvíz polgármestere. A díszítésben kiemelt szerepet kaptak a Mikulások, a betlehem, de karácsonyi meseszobát is kialakítottak. Műanyag poharakból hóember is készült. A kelevíziek házikójába Grincs költözött be. A közösségi oldalukon szavazni lehet a házikókra és a legnépszerűbbet jutalmazzák is.

2021-ben fogalmazódott meg az ötlet a mesefaluról, a Magyar Falu Program segítségével készültek el a faházikók.

– Azt találtuk ki, hogy ezekben a házikókban a gyerekek megismerkedhetnek a mesék világával és ha teljesítik a feladatokat, akkor kapnak egy kulcsot, amely a következő állomás ajtaját nyitja – mondta el Máté-Botos Ivett. Hozzátette: az volt az elképzelés, hogy egy olyan turisztikai attrakciót hozzanak létre, amely a családokat a somogyi zsákfaluba csábítja. A meseházak szombatonként látogathatóak, de bejelentkezés alapján más időpontban fogadnak csoportokat. A szervezők forró teával és forralt borral kedveskednek a látogatóknak.