Javában zajlik a kultúrház energetikai felújítása, a kivitelező a héten fejezte be az épület külső hőszigetelését és a nyílászárókat is kicserélték. Most a belső épületgépészeti feladatokkal folytatják a munkát, ennek során korszerűsítik a fűtést és új kazánt is beépítenek. A fejlesztés közel 57 millió forint pályázati forrásból valósul meg, a megújult létesítményt várhatóan április végén adják át.