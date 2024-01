Január kilencedikétől újraindult a rendelés a barcsi I-es és II-es fogászati körzetekben. Jelenleg Kadarkútról érkezik Sármásy Árpád helyettesíteni. Továbbra is várja a város szakorvos érkezését a betöltetlen körzetbe. Hónapok óta folynak a tárgyalások a barcsi fogászati ellátás biztosításáról, ám eddig nem jártak ezek sikerrel. Az érkező szakembernek a város önkormányzata térítésmentesen biztosítana rendelőhelyiséget, a közüzemi díjakat is átvállalná, beleértve a veszélyeshulladék-elszállításét is.