A lehetőséggel sokan élnének, hiszen a munkaerőhiány éppúgy probléma a településeken, mint az albérletek hiánya.

– Ez egy nagyszerű lehetőség a balatoni önkormányzatoknak. Nekünk van két lakásunk, mindkettőt fel kellene újítani. Tájékozódunk a pályázati lehetőségről, s ha van rá mód, természetesen pályázunk – mondta kérdésünkre Lombár Gábor balatonfenyvesi polgármester. Hozzátette: amint lakhatási lehetőséget is tudnak ajánlani egy pedagógusnak vagy közigazgatási szakembernek, nagyobb a merítési lehetőség egy álláshely betöltésére.

– Nem mindegy, hogy a közigazgatási, közoktatási dolgozó mennyit költ lakhatásra, mert egy szolgálati lakás egészen más árfekvésű, mint egy kereskedelmi szálláshely. Hosszabb lakhatásra albérletet találni nem könnyű a Balatonon. Mindenki a nyárral számol, amikor egy hét alatt megkeresi azt, amit egy hónapra sem tud elkérni egy bérlőtől év közben – tette hozzá a polgármester.

Fonyódon már meg is kezdték az egyeztetést a BFT-vel a pályázatról, az önkormányzat két olyan épülettel is rendelkezik, ahol összesen 800 millió forintos beruházásból 30 lakást tudnának kialakítani.

– Újakat is szeretnénk építeni, és felújítási terveink is vannak – mondta érdeklődésünkre Hidvégi József. – Az a helyzet, hogy nem tudunk szakembereket hozni a Balatonra. Ez a tanárokra, orvosokra, mérnökökre is igaz; a fiatal generációt csak úgy tudjuk megszólítani, ha lakhatást is biztosítunk. Egyébként szívesen jönnének Fonyódra, de drága az ingatlan, egy fiatal diplomás házaspárnak nincs esélye vásárolni. Ezért nagyon örülök ennek a lehetőségnek – emelte ki a polgármester. Terveik szerint a régi okmányiroda épületét hatlakásos szolgálati tömbbé alakítanák át, de a volt könyvtár épülete is további 10 lakásnak adhatna helyet, s még 12-t építenének a városban.

– A járási központba is kellenek szakemberek, az egészségügybe, s pedagógusokra is szükség van. Óvónőt is úgy kaptunk legutóbb, hogy lakást ajánlottunk neki. Így legalább 30 értelmiségi települhetne a városunkba – mondta Hidvégi József.

Balatonszemesen is lenne igény szolgálati lakásra. – A meglévő lakások tele vannak. Van két pedagógusunk, akik Kaposvárról járnak ide hozzánk dolgozni. De a háziorvos, fogorvos nyugdíj előtt áll, lakás nélkül nem fognak pályázni a megüresedő helyekre – mondta Németh Kornélné polgármester.

Már megvannak a telkek, több forrásból próbálkoznak

Balatonföldvárnak jelenleg is van már egy futó projektje, amely keretében közvetlen brüsszeli forrásra pályáztak.

– Ezzel a céllal kértünk és szereztünk térítésmentesen a magyar államtól két közel 2500 négyzetméteres telket, ezek lakótelekké vannak nyilvánítva. Az unióhoz nyújtottunk be pályázatot, de örömmel fogadjuk azt is, hogy a magyar kormány is ad erre a célra támogatást – mondta Holovits Huba polgármester. Hozzátette: ugyan a város 2300 állandó lakosával nem tűnik nagynak, de ott lesz az igénylők között, hiszen az intézményi rendszer a város méreteihez képest nagy. Két rend­őrőrs, hét település ügyeit intéző hivatal, az oktatási intézmények is munkaerőt kívánnak. Jól jelzi, hogy a városban is gondot jelent az albérlet kérdése, hogy a település legnagyobb munkáltatója az Írisz Egészségügyi Központ is munkásszállót épít Balatonföldváron saját forrásból.