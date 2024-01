A kétórás műsor előtt Cseh Tamás, a KSZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium igazgatója köszöntötte őket, ezt követően pedig versmondók, zongoristák, humoristák, énekesek váltották egymást a színpadon. Nagy tapsot kapott a Fürjecske Néptánc Egyesület Rokolya csoportja, az országosan is elismert ritmikus gimnasztikázók, és bemutatkoztak a kötélugrók is. Jüngling-Czotter Éva tanítványai ezúttal is nagy sikert arattak. A Maronics Melinda vezette kórus nem csak énekelt, hanem közben poharas ügyességi számot is előadott. Gara Bella, a Balaton Hangja Énekverseny 3. helyezettje, a 2020-as Arany Violin énekverseny győztese volt a meglepetésvendég.



Fotó: Gy. J.