Ismét a hajózásé a főszerep a Budapest Boat Show-n, ahol a látogatók megtekinthetik a különböző márkájú motoros és elektromos hajókat, válogathatnak a hajózáshoz kapcsolódó felszerelések, szolgáltatások és ruházatok közül, valamint a vízi sportokhoz szükséges eszközöket is beszerezhetik. A Magyar Vitorlás Szövetség és a Magyar Vitorlás Akadémia közreműködésével a 2024-es kiállítás díszvendége a Vitorlázz Itthon program lesz.

mind a helyszínen, mind pedig az online térben. Az idei év az ötkarikás játékok éve, éppen ezért kiemelt szerepet kapnak a műsorfolyamban olimpikonjaink, egykori élversenyzőink, valamint olimpiai reménységeink – tájékoztatott a hunsail.hu.

Bemutatják az elért sikereket

Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára elmondta, büszkék sportolóikra, valamint az előző esztendő nemzetközi sporteredményeire. Érdi Mária olimpiai hajóosztályban megszerezte az első hazai női világbajnoki címet, amivel kivívta a párizsi olimpiai szereplés jogát, majd első vitorlázóként az év sportolójának választották. Vadnai Jonatán szintén már a kvóta birtokában készül az ötkarikás játékokra, melyen reményeik szerint, előkelő eredményt ér el.

– Hatalmas sikernek tartom az SSL csapat világbajnoki címét is. Mi mindezt, valamint a sikeres vitorlázáshoz vezető utat is szeretnénk megmutatni a Budapest Boat Show-ról sugárzott adásban,

mely idén is a Samsung támogatásával valósul meg – fogalmazott a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára. Holczhauser András hozzátette: a Szövetség munkatársai személyesen is jelen lesznek a kiállítás mind a négy napján, sőt a vitorlázóknak egy külön Help Deskkel is készülnek, ahol az esetleges kérdésekre adnak választ, vagy nyújtanak segítséget.

250 négyzetméteren minden a vitorlázásról szól

A díszvendég Magyar Vitorlás Akadémia mintegy 250 négyzetméteres standján minden a vitorlázásról fog szólni egyfajta „vitorlás idővonalat” alkotva a kezdeti lépésektől a csúcsokig. Bemutatják a hazai utánpótlásversenyzőket, a jövő olimpikonjait, akik hajóikkal együtt állnak a nagyközönség elé, az érdeklődőkkel megosztják felkészülésüket, céljaikat, eddigi eredményeiket. A legkisebbek kipróbálhatják a vitorlázást szárazföldön a Sailmaker segítségével, melyre egy RS QUBA vitorlást állítanak ki.

– Nagy örömmel fogadtuk a megtisztelő felkérést, miszerint a Magyar Vitorlás Akadémia legyen a Budapest Boat Show idei díszvendége. A kiállításon a célunk nem kisebb, minthogy a lehető legszélesebb körben bemutassuk az úgynevezett „kishajós” vitorlázást és azokat a hazai és nemzetközi versenyeken is kiválóan szereplő fiatalokat, akikből akár a jövő olimpikonjai is lehetnek.

Ők a kiállítás mind a napján kint lesznek és elmesélik az érdeklődőknek edzéseiket, élményeiket, jövőképüket.

Hajóik mellett a látogatók találkozhatnak az ILCA6 – ILCA7 hajóosztállyal, melyben Érdi Mári és Vadnai Jonatán indul az olimpiai játékokon – fogalmazott a Magyar Vitorlás Akadémia ügyvezetője. Szépvölgyi István hozzátette: a kiállításon helyet kap az Akadémia kihelyezett pályázatfigyelő szolgáltatásának open office pályázati irodája, ahol a vitorlás tagszervezetek részére készülnek pályázati tanácsadással, konzultációval, valamint megjelenik a Kékszalag PORT kikötő is, mely az egyik legfontosabb balatoni víziturisztikai megállópont és képzési központ is egyben.