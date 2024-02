A tavaszt idézte Szalai Erzsébet standja. Szebbnél szebb virágokat kínált vásárlóinak.

Van cserepes primula, nárcisz, jácint és tulipán.

– mutatta a színes virágokat. Tőle nem messze Kaszti Mária már a húsvétra készül. – Horgoltam kiscsibét, nyuszit és vannak színes tojások, amelyeket gyönggyel díszítettem – mutatta alkotásait a kaposvári kézműves. Elmondta azt is, hogy Süsü még mindig sláger terméke a vásárlói körében. Szili Dezső barkacsokrokat kínált. – Nem szabad vízbe tenni és akkor sokáig eláll – mondta el az őstermelő. Az új csarnokban sokan a hétvégi főzéshez keresték a nemeshúsokat. – Még főznek egy kis kocsonyát, mert félnek, hogy hamar kijön a meleg, a hurka-kolbász örök sláger télen-nyáron és csipegetik a sonkát, már sokan belegondoltak, hogy öt hét múlva húsvét lesz – mondta el Korpics Tibor, az egyik húsüzlet tulajdonosa.

Folyamatosan készülnek a sonkák náluk, van 26 kilós is és tavasztól újból tucatnyi féle grillkolbászt is kínálnak majd.

Mellettük volt, aki 20-30 liternyi házi tejet is vásárolt. – Otthon készítenek sajtot, sokan nem is oltóanyagot használnak, hanem citromlevet, mert az is összerántja – mondta el Szalai Norbert, aki Somogyaszalóban foglalkozik tejelő szarvasmarha tartással.