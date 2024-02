A díjat a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara (NAK) és az Agrárminisztérium (AM) dunaharaszti rendezvényén adtak át.

– Nagyon örültem az elismerésnek, 2019 óta foglalkozom ezzel a feladattal – hangsúlyozta Polotár Róbertné. – Településünkön korábban egy idősebb férfi kezelte a generátort, de abbahagyta a munkát és azóta mi üzemeltetjük a berendezést. Könnyen megtanultam a készülék kezelését, ha riasztás várható, SMS-t küldenek.

Polotár Róbertné szerint jó, hogy kitalálták a jégkármérséklő rendszert, mivel egy időben nagy térségeknek nyújthat védelmet. A hedrehelyi berendezés jelenleg Pécsen van, ahol a gépek ellenőrzése, karbantartása zajlik. Az ország legjobb generátorkezelőjének választott hedrehelyi szakember azt mondta: április 15-től egészen szeptember 30-ig tart majd a 2024-es védekezési szezon.

– Kétmilliárd forintos kormányzati támogatásból üzemeltetik a 2018 óta működő országos jégkármérséklő rendszert, amely 9,3 millió hektárnyi földterületet véd – derült ki a szaktárca tájékoztatójából. Az agrárkamara azt is közölte: a NAK által működtetett rendszer az ország 986 pontjáról 219 automata és 767 manuális talajgenerátor segítségével juttat ezüst-jodidot a felhőkbe. A generátorokat 2023-ban az április 15 és szeptember 30 közötti védekezési szezonban 96 napon, összesen 176 639 üzemórára kellett bekapcsolni. Az eredmények beszédesek: a gazdálkodók 2023-ban csupán 30 678 hektárra jelentettek be jégkárt, míg 2017-ben – az utolsó évben, amikor még nem működött az országos rendszer – 72 ezer hektárra.

Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke hangsúlyozta: hasznos és hatékony a jégkármérséklő rendszer, amely nem csak a mezőgazdasági termelőknek fontos. A szolgáltatás ugyanis az egyéb ingatlanokat és ingóságokat is védi. A dunaharaszti rendezvényen az ország, illetve a legjobb vármegyei generátorke­zelői kaptak díjat.

Szakmai elemzés szerint 2023-ban az elmúlt közel 20 év legtöbb jégesője volt Európában. A NAK arra is felhívta a figyelmet, hogy zsinórban harmadik éve dőlnek meg a kontinensen a jégeső rekordok, néhány esztendő alatt évi 2500-ról közel tízezerre nőtt a nagy, két centiméternél nagyobb jégszemcse-átmérőjű jégesők száma. Hazánk időben lépett a jégkármérséklő rendszer országos kialakításával. Miközben Európában négyszeresére nőtt a nagy jégesők száma, nálunk felére csökkent a jégkárral érintett terület.