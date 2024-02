Horváth József, az iskola egykori tanára az öt kivételes személyről szóló, korábban füzetek formájában megjelent, s időközben elfogyott tanulmányát rostálta vaskos kötetbe A csurgói alma materért címmel. A közvetlen környezetét évtizedek óta kutató helytörténész az elmúlt időkben számos témában és műfajban gazdagította a város történelmét feltáró munkák sorát – az előttünk járók gyümölcstermő örökségére helyezve a fókuszt. A szerző rajongásig szerette-szereti az alma matert, és e lelki-szellemi-spirituális kötődése letagadhatatlanul jelen van legújabb művében, amely a Csurgói Baksay Sándor Alapítvány kiadásában a Magyar Falu Program, illetve a kormány támogatásával jelent meg.

A könyv ajánlásában Szászfalvi László országgyűlési képviselő egyebek mellett kiemeli: nagyon aktuális a mai szellemi környezetünkben olyan személyeket példaként állítani a fiatalabb nemzedékek elé, akik nehéz körülmények között is képesek voltak elkötelezetten és lelkesen szolgálni Csurgót és hazájukat. Nem pusztán a külső körülmények alakítják egy-egy közösség, település vagy nemzet életét, jövőjét, hanem fordítva is igaz: egy-egy nagy hatású, különleges karizmával rendelkező vagy éppen céltudatos személy megváltoztathatja, meghatározza, megújítja egy közösség, egy város életét, fejlődését és jövőjét.

A kötetben szereplő „ötök” mindegyike otthagyta kézjegyét e kisváros szellemiségén, melyből generációk profitáltak, profitálhattak, nem szólva arról, hogy e személyek jelentős mértékben alakították s alakítják ma is a település imázsát. Szellemiségükkel, tetteikkel és álmaikkal átitatódott a város és neves iskolájának története. A forrásközlésekkel dúsított kötet a maga jó értelemben vett eklektikájával nem hagyja, hogy e pazar történelmi színvilág megfakuljon. Nemcsak a fent említett „ötök” tevékeny élete, hanem Horváth József tanár életműve nélkül is szegényebb lenne Csurgó.