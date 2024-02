Mint ahogy korábban beszámoltunk róla Kaizinger Balázs Kaposváron tanult belovaglónak és kitartó munkájának köszönhetően az egyéni indulás jogát szerezte meg lovastusa szakágban. Kaizinger Balázs a sikeres kvalifikációval hosszú rossz sorozatot zárhat le, ugyanis legutóbb az 1996-os atlantai olimpián szerepelt magyar lovas, akkor a lovastusa egyéni és csapatversenyében öt magyar indult. A csapatban egy somogyi szakember is szerepelt, a balatonlellei Schaller Gábor, akinek keze közül számos kiemelkedően teljesítő versenyző került ki azóta. Kaizinger Balázsnak az olimpián a Versailles kastélyának kertjében 5800 méteres terep-szakaszon 34 kilométer per órás átlagsebességgel kell megugrania a legalább 40 rögzített akadályt. Kaizinger Balázs elmondta azt is, hogy csapatépítésbe kezdtek több Németországban élő magyar lovassal, szeretnék a Los Angeles-i játékokat illetően a csapatkvótát megszerezni.