Előbb volt az életemben a horgászat, mint a vadászat, de az utóbbinak is 30 éve hódolok – mondta lapunknak Szári Zsolt. A balatoni halgazdálkodás vezetőjének eddig három horgász témájú novelláskötete jelent meg, s társszerzőként egy kisregényt is jegyez. A most bemutatott könyvébe viszont vadásztörténeteit gyűjtötte össze. – Elsősorban saját vadászélményeimet vetettem papírra, de lejegyeztem vendégvadászok történeteit is, akiket én kísértem. A kötetben emberi karaktereket is bemutatok, hiszen a vadászat nemcsak magányos tevékenység. Ahogy az élet bármely területén, itt is fontosak az emberi kapcsolatok – tette hozzá Szári Zsolt, akinek új könyvében húsz novella olvasható.

A Kőröshegyi völgyhídnál vadászom már évek óta. Itt láttam először a nagy remete kant. A vaddisznó folyamatosan váltogatta a helyeit, rendszeresen egy lépéssel előttem járt, de mindig a nyomára bukkantam. Egyszer azonban elhibázta a lépést. Ez a hajsza két évig tartott, és elejtésének története is helyet kapott a könyvben

– mondta.

Szári Zsolt szerint nemcsak a vadászoknak szólnak az írásai. – Az a célom, hogy azoknak az olvasóknak is élvezhetők legyenek a novellák, akik nem igazán ismerik a vadászatot, nagyon távol áll tőlük – mondta.

– Szeretném megmutatni, a vadászat nem pusztán arról szól, hogy kimegyünk a területre és elejtünk egy vadat. Ennél sokkal többet jelent. A hazai vadászirodalom igazán különleges, olyan szerzőkkel, mint Fekete István, Bársony István, Széchenyi Zsigmond. Most is van több kortárs szerző, akik nagyon szépen tudják érzékeltetni a vadászat szépségeit és gondolataikat rendkívül pontosan és szemlétesen képesek megfogalmazni írásaikban. Sokkal többet csendes a fegyver, általában 8–10 kimenetelből jó, ha egyszer elsüti az ember a puskát – mondta a szerző. – A legkevésbé a fegyverhasználatról szól számomra a vadászat. Sokkal fontosabb, hogy ott láthatjuk a vadat, ahol az állat él. A természetben járók ezzel sokkal ritkábban találkozhatnak. Nekem a vadak megfigyelése, a természettel való együtt lélegzés a legszebb a vadászatban.

A napokban megjelent köteten három éven át dolgozott Szári Zsolt. – Igazából az győzött meg engem, hogy talán érdemes ezzel foglalkoznom, amikor vadászlapokban megjelent irodalmi pályázatokon sikeresen szerepeltek az írásaim, pozitív visszajelzést kaptam. Most pedig már az olvasókon a sor.

Ugyan még csak a közelmúltban jelent meg a könyv, de a szerző tervezi a folytatást. – Bár ez sok mindenen múlik, de az írások már gyűlnek a fiókban. Papírra vetem, amit jónak látok, ami friss élmény vagy éppen a régmúltból tolakodik elő – mondta Szári Zsolt.

Hét művész rajzai az új kötetben Szári Zsolt közelmúltban megjelent vadász témájú könyvét először a budapesti FeHoVa szakmai kiállításon ismerhette meg a közönség. Az olvasók a kötetet lapozva kortárs vadászfestők illusztrációit is láthatják. Mint a szerző elmondta: hét művész rajzai jelentek meg a könyvben. – Megkapták az írásokat az alkotók, akik kiválaszthatták azt a novellát, amelyikhez az illusztrációt készítették. Számomra nagyon izgalmas és érdekes folyamat volt ez, hiszen teljesen rájuk volt bízva, hogy az adott írás mely részletét illusztrálják, melyiket találják a számukra legérdekesebbnek.