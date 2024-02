Ritka betegségnek olyan kórképeket nevezünk, melyek 2000 lakosból kevesebb, mint 1 főt érintenek. Általában súlyos, az életet és az életkilátásokat nagyban befolyásoló, 50%-ban gyerekeket, többnyire babákat érintő betegségek. 7-8000 ilyen betegség van összesen, melyeket a rutin hiánya miatt nagyon nehezen és csak sokára ismernek fel. Az ilyen betegségben szenvedők esélyeinek javítására hívta életre a Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége a komplett világnapi eseménysorozatot. Mára már több mint 100 országban láthatóak a négy színnel kivilágított középületek, idén ehhez csatlakozik többek között a Budapest melletti, az M0-s autóúton található Megyeri híd is február 24-29 között, szombattól csütörtökig. Ezeken a napokon alkonyattól pirkadatig kék, zöld, rózsaszín és lila színekben pompázik a híd a RIROSZ támogatóinak köszönhetően.

A Közút szakemberei felhívják a figyelmet arra, hogy aki nemcsak menet közben szeretné szemügyre venni a különleges díszvilágítást, semmiképpen se álljon meg a leállósávon, mivel azt kizárólag műszaki hiba esetén lehet használni. Aki fotózni szeretne, az ne vezetés közben tegye, hanem a 2-es főút felől közelítse meg a hidat, a pesti hídfő alatti részen keresztül pedig biztonságosan, gyalogosan vagy akár kerékpárral is eljuthat a helyszínre. Továbbá azt is kérik a közútkezelő munkatársai, hogy óvatosan, a követési távolságot betartva, a többi közlekedőre figyelve haladjanak át a hídon, ezt a pályán található digitális kijelzőkön is külön jelzik majd. A közútkezelő dunakeszi mérnökségének szakemberei pedig a forgalom zavartalan lefolyását és a leállósáv szabályos használatát is rendszeresen ellenőrzik majd az útellenőri szolgálatukon és a hídon található forgalomfigyelő kamerákon keresztül.