A Somogyban is működő franchise megoldások jellemzően annál népszerűbbek, minél forróbb a talaj a vállalkozók lába alatt és minél bizonytalanabb az általános gazdasági helyzet: a tapasztalatok szerint a nehéz időkben a hálózatban működő egységek túlélési esélye 80 százalék lehet, szemben az egyénileg üzletet indítók 20 százalékos arányával. Nem csoda, hogy a lehetőség vonzónak tűnik turbulens időkben, hiszen a készen kapott márkaérték, kidolgozott arculati elemek és a bejáratott know-how óriási előnynek bizonyulhatnak a franchise partnerek számára és csökkenthetik a kezdeti költségeket. Cserébe viszont számos ponton le kell mondani az önállóságról és a vállalkozói szabadságról, különböző, tagsággal kapcsolatos díjat fizetni, illetve kitenni magunkat annak, hogy a hálózat más egységeinek nem megfelelő működése a mi üzletünkre is hatással lesz.

– A tulajdonosok oldaláról pedig számos tényezőt szükséges figyelembe venni, mielőtt franchise építésre adják a fejüket: valóban van kereslet a termékükre vagy szolgáltatásukra, ráadásul lokációtól függetlenül? Stabil a cég pénzügyi helyzete és képes-e egyáltalán rendszerbe foglalni és hatékonyan átadni a felhalmozódott tudást és tapasztalatot az franchise partnereknek? Mindez talán riasztó is lehet, de a jó hír, hogy a legtöbb cég nem akkor kezdi el a franchise kialakítását, amikor minden körülmény tökéletes, hanem akkor, amikor a gyors és drasztikus növekedést tűzi ki célul, vagyis bármikor érdemes elindulni ezen az úton, csak nagyfokú elkötelezettség szükséges hozzá – véli Avidor András, aki a BNI Magyarország üzleti közösség vezetése mellett nemzetközileg is elismert franchise szakértő és hazánkban elsőként szerezte meg a Certified Franchise Executive minősítést.

Ezt hozta a válság a magyar franchise szektorba

Az üzleti megoldás természetesen az Egyesült Államokból ered, és kifejezetten gyakori a nyugati országokban, hogy a cégek franchise rendszerben gondolkodnak, ha terjeszkedésre kerül a sor, így a tőkebevonást és a hitelfelvételt is el tudják kerülni. Mivel hazánkban kimagasló arányban működnek egyéni vállalkozások, a franchise hálózatok számának növekedése nemcsak gazdasági értelemben, de a fenntarthatóság és a hatékonyság szempontjából is eredményes lehetne. A szakértő az indulás kapcsán azonban arra és felhívja a figyelmet, hogy nem jó út más hazai hálózatok példáját egy az egyben lemásolni, inkább érdemes a nemzetközi színtérre kitekintve a céljainknak, cégünknek és célcsoportunknak legmegfelelőbb, nagyobb piacokon is bevált modelleket követni.

– A hazai franchise szektor előtt még jelentős piaci lehetőség van, és bár a bizonytalan gazdasági környezetben vonzó alternatíva, mégis azt lehet látni, hogy a vállalkozók tőke és biztos alapok híján még az ilyen, kevesebb kockázattal járó befektetési formáktól is ódzkodnak. Ezért a franchise rendszergazdák számára most különösen fontos a meglévő partnerek megtartása, ennek érdekében pedig szerencsére hajlandóak minden eszközzel támogatni a hálózatukban működő átvevőket. Természetesen ebben az esetben is nagyban függ a tevékenységi körtől a siker, a pandémiát követően például virágozni kezdtek a különböző szolgáltatásokat online térbe áthelyező márkák vagy az ételkiszállítók. Minden esetben érdemes tájékozódni és alapos piaci ismereteket szerezni” – teszi hozzá Avidor András.

A networking segít a partnerválasztásban

Természetesen a franchise átvevők kiválasztásának fontos szempontja a megfelelő pénzügyi források rendelkezésre állása, de a szakértő tapasztalatai szerint nem ez fogja eldönteni a sikert, sokkal inkább az elhivatottság. Ezért fontos meggyőződni arról a tárgyalások során, hogy a kiszemelt partner világosan látja a márkaértékeket, meg tudja fogalmazni, hogy miért szeretne éppen ehhez a hálózathoz tartozni és hitelesen tudja képviselni a forgalmazott termékeket és szolgáltatásokat. Éppen ebben tud nagyon sokat segíteni a profi üzleti kapcsolatépítés, illetve az ebben szerzett jártasság, hiszen a franchise modellek alapja éppen az ajánláson keresztül történő növekedés – vagyis a jó üzleti partner hozza magával a következőt. Az ilyen vállalkozó szellemű franchise gazdák és potenciális átvevők ismérve, hogy aktívak a networkingben, jelen vannak a releváns szakmai körökben és rendezvényeken. „Emellett a BNI közösségében azt látjuk, hogy ez a témával kapcsolatos edukációnak is kiváló színtere. Sok vállalkozó nem is tudja, hogy mekkora potenciál rejlik valójában a franchise rendszerekben, mert csak a kifejezést ismerik, annak üzleti tartalmát kevésbé” – teszi hozzá Avidor András, aki a közelmúltban az amerikai egyesült államokbeli Arizonában osztotta meg tudását a világ minden tájáról érkező franchise tulajdonosokkal.