Vasárnap este, nem sokkal naplemente után volt látható az aurora borealis. Szerencsére a fonyódi fotósok ezúttal is remekeltek, és lekapták a kivételes pillanatot. Peter Schidru a fonyódi Árpád parton fotózott. A likeBalaton-hu-nak elmondta:

webkamerán észlelte először, hogy sarki fény várható, és máris rohant a partra. Bár csak halványan látszik a lilás sarki fény, a látvány így is lenyűgöző volt.

Derengő lilás sarki fény Fonyódról fényképezve

Fotó: Peter Schidru - hivatalos

Lilásan derengett a Balaton fölött a sarki fény

Bánkuti Letícia képei is Fonyódon készültek, ahol nem mindennapi színeket kölcsönzött a jelenség a Balaton környékének. Mintha bevilágították volna a Balatont - sarki fény derengett Fonyód térségében

Fotó: Bánkuti Letícia - hivatalos Az aurora borealist vasárnap az ország több pontján is látni lehetett, például a Kab-hegyen, vagy a dömösi Prédikálószák kilátónál. A likeBalaton.hu 2023 novemberében is beszámolt az akkori rendkívül látványos sarki fényről, amelyet nagyon sokan láttak, és rendkívüli vörös színben pompázott. A tavalyi évben 13 alkalommal lehetett Magyarországon megfigyelni ezt a jelenséget. Fotó: Bánkuti Letícia - hivatalos A sarki fény (az északi féltekén gyakran északi fény, latin néven aurora borealis, délen aurora australis) a Föld északi és déli pólusánál a légkörbe érkező töltött részecskék, főként protonok és elektronok által keltett időleges fényjelenség. Leggyakrabban késő ősztől kora tavaszig észlelhető az északi sarkkörtől északra és a déli sarkkörtől délre. Nyitókép: Bánkuti Letícia

forrás: likebalaton.hu