A felhívás célja: Somogy vármegyében található a vármegye számára kiemelkedő jelentőséggel bíró értékek feltárása és bemutatása a Somogy Vármegyei Önkormányzat honlapján a http://www.som-onkorm.hu/felhivasok.html menüpont alatt található kiírás szerint a mellékletek figyelembe vételével.

Az értékfeltárás az 1. számú mellékletben szereplő értékkategóriák szerint történhet, míg a Somogy Vármegyei Értéktárban már szereplő értékek listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.

A felhívásra pályázatot nyújthat be bármely középiskola diákja saját nevében, aki Somogy vármegyében található állandó lakcímmel rendelkezik. A kiválasztott érték bemutatását írásban, a mellékelt sablon (3. sz. melléklet) részletes és pontos kitöltésével kell megtenni. A kiválasztott értékről 3 db saját készítésű fotót is be kell nyújtani. Videó is készíthető, de nem elvárás. A javaslatot e-mailben kell beküldeni a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság titkárának a [email protected] e-mail címre. A pályázati anyaghoz mellékelni kell kiskorú esetén a szülői hozzájáruló nyilatkozatot. (4. sz. melléklet)

A benyújtási határidő: 2024. április 30.

Elbírálás: A benyújtott pályázatot a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság bírálja el májusban tartandó ülésén. Az ülést követően a pályázókat e-mailben értesítjük a döntésről legkésőbb 2024. május 15. péntekig.

Díjazás: 3. helyezett 25.000.-Ft értékű ajándékban részesül, 2. helyezett 50.000.- Ft értékű ajándékban részesül, 1. helyezett 100.000.-Ft értékű ajándékban részesül, továbbá az általa javasolt értéket a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke felvállalja, hogy javasolja a Vármegyei értéktárba való felvételre.