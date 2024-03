Futva is lehet ünnepelni, ha akarjuk



A Balatonnál egyre több sportos, egészséges életmódot hirdető esemény várja a turistákat ezekben a napokban, hívta fel a figyelmet a Balatoni Turizmus Szövetség a húsvétra kiadott tájékoztatójában.

– Ezekre az eseményekre nem csak a profi vagy heti rendszerességgel sokat készülő sportolókat, de azokat a családokat is várják, akik azt is meg szeretnék tanítani gyermekeiknek, hogy a rengeteg csoki és sonkaevésen túl is van mit csinálni húsvétkor – fogalmazott Fekete Tamás, a szövetség alelnöke. A legnagyobb ilyet a déli parton, Siófokon szervezik meg, ahová több ezer gyermeket és szülőt várnak húsvétkor. A Nyuladalom elnevezésű programon nyúlderbi, bűvészshow, tojásfadíszítés, tánciskolák előadásai, teszi felejthetetlenné az eseményt. Húsvétvasárnap hetedik alkalommal rajtol el a Balatuning Egyesület Tojás- és Nyúlfutama a Fő térről. Az 1600 méteres távot a legkisebbek kerékpárral, rollerrel, görkorcsolyával is teljesíthetik.