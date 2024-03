Az elmúlt évek enyhe telei miatt a mezei pocokok rendkívüli módon elszaporodottak, és a rágcsálók által okozott károk a korábbiaknál jelentősebb problémát jelentenek a gazdálkodóknak. Többek között Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Tolna vármegyékben okoznak nagy területen erős fertőzést a pockok. Kiemelten fontos, hogy a gazdálkodók késlekedés nélkül felmérjék a kártevők népességét a táblákon és azok környezetében. Az időben megtett védekezéssel csökkenthetők a károk, melyhez többféle készítmény és felhasználási forma is az érintettek rendelkezésére áll. A túlszaporodás szakaszában a természetes populációszabályozás már nem elégséges a rágcsálók ellen, a késve megtett védekezés pedig hatástalan a gyarapodó egyedszámmal szemben, így a kártétel sem lesz kellően mérsékelhető. A kémiai beavatkozás 3-5 db lakott járat/100 m2 fertőzés esetén indokolt. Ahol rágcsálóirtó csalétekkel védekeznek a mezei pocok ellen, ott a ragadozó madarak számára kihelyezett T-alakú ülőfákat a kezelés előtt el kell távolítani. A szükséghelyzeti engedéllyel rendelkező rágcsálóirtók használata nagy körültekintést igényel. Szigorú kockázatcsökkentéssel lehet ugyanis csak megelőzni, hogy más állatok is elfogyasszák a pocok elleni mérget vagy a mérgezett példányokat. Emellett arra is ügyelni kell, hogy a véralvadásgátlót tartalmazó készítményből csak a meghatározott adagot rakják ki a gazdálkodók, a pocoktetemeket gyűjtsék össze, a teljes felületkezelésnél gépi kiszórásnál a csalétket egyenletesen kell kiszórni, és gondoskodjanak folyamatos vadriasztásról.

A mezei pocok elleni védekezésre engedélyezett készítmények listája elérhető a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hivatalosan oldalán.