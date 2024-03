– Az engedélyeztetéseket követően várhatóan már tavasszal elindul a mammográfiás szűrés itt a Siófoki Kórház-Rendelőintézetben – mondta Pintér István főigazgató. Az új mammográfiai vizsgálat elvégzésére alkalmas készülék érkezéséről pénteken sajtótájékoztatón számoltak be a Balaton-parti egészségügyi intézményben.

A 45 év feletti nőknek két évente ajánlott a mammográfiás szűrés. Korábban már végeztek ilyen vizsgálatokat a Balaton-parti intézményben, azonban az akkori gép elöregedett. Az új 70 millió forint értékű berendezés érkezéséig az elmúlt években a szűrésre Kaposvárra kellett utazniuk a hölgyeknek. – Nagy könnyebbség lesz, hogy helyben elérhetővé válik a vizsgálat, amelyre talán a közelsége miatt többen érkeznek majd a térségből – tette hozzá Pintér István.

Fotók: Németh András

– Egy több éve indult fejlesztési projekt befejező állomása ennek a mammográfiai készüléknek a beszerzése – erről már Inczeffy István, a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója, a Siófoki Kórház-Rendelőintézet korábbi vezetője beszélt. – A cél az volt, hogy fejlesszük a járóbeteg-ellátást, ennek keretében sikerült felújítani az eszközöket, s átalakult az intézmény aulája is. Most pedig megérkezett ez a modern képalkotó készülék is – mondta Inczeffy István.

Az új gép beszerzésével egy együttműködés is megvalósul a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház és a Siófoki Kórház-Rendelőintézet között. A vizsgálatokat Siófokon végzik majd el, az eredményeket pedig Kaposváron értékelik ki a szakorvosok.

A siófoki mammográfiás vizsgáló helyiség kialakítását egy ismert kozmetikai világcég is támogatta.

Hétmilliárd forint fejlesztés

–Mintegy 110 ezer ember él a siófoki kórház ellátási területén. A hölgyeknek nagy segítség lehet, hogy ezután már helyben elérik a szűrővizsgálatot, amely kiemelten fontos, hiszen az emlőrák veszélye, kialakulásának kockázata az egyik leggyakoribb rákos elváltozás a nők esetében.

– A megelőzésben, a kóros elváltozás mielőbbi felismerésében és a gyógyításban is nagy segítséget nyújt majd ez az új, korszerű mammográfiás berendezés – hívta fel a figyelmet Witzmann Mihály. A térség országgyűlési képviselője elmondta: az elmúlt években több mint 7 milliárd forint kormányzati forrás felhasználásával valósultak meg fejlesztések a Siófoki Kórház-Rendelőintézetben.