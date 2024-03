Soma 07 a rendszáma Somogyvári Jánosnak. Az egyedi jelölés az S osztályú 1988-as Mercedesére került fel. A rendszámot több, mint húsz éve ajándékba kapta egyik ügyfelétől, akkor hatvanötezer forintot fizettek érte. – Tisztelgés az autó előtt, megkülönböztetett figyelem a kocsinak és persze a tulajdonos egójának is jót tesz az egyedi rendszám – mondta Somogyvári János. Megjegyezte: elenyészően kevés az egyedi rendszám a városban a borsos ára miatt, leginkább különleges autókra teszik fel.

A kaposvári Borbély Gábornak régi vágya volt az egyedi rendszám. – Tavaly végre megvásároltam 435 ezer forintért és egészségügyi vállalkozásom mássalhangzói vannak rajta – mondta. – A rendszámnak így reklámértéke van, s kocsiváltás esetén vihetem magammal.

Somogyban 2023-ban 94 egyénileg kiválasztott rendszámot és 37 egyedi rendszámot adtak ki a kormányablakok. 2024 első két hónapjában 22 egyénileg kiválasztott rendszám és 5 egyedi rendszám került ki – tájékoztatta lapunkat a Somogy Vármegyei Kormányhivatal. Azt is közölték: az egyénileg kiválasztott rendszámért 112 450 forintot kell fizetni, míg az egyedi rendszám 435 000 forintba kerül. Az egyénileg kiválasztható és egyedi rendszámokat egyaránt a kormány­ablakokban lehet igényelni. Az egyedi rendszámok nem járműhöz, hanem személyhez köthetők, ezért annak eladásakor a kormányablakba a rendszámtáblára vonatkozó adásvételi szerződést kell vinni, vagy egy nyilatkozatot kell kitölteni, melyben az eladó lemond az egyedi rendszámról, a vevő pedig átveszi azt. Az egyéni és egyedi rendszámok eladásakor az eredeti díjtételeket kell megfizetni. 2014-hez képest kis híján megnégyszereződött azoknak a száma, akik egyénileg kiválasztott rendszámtáblát rakattak az autójukra. Különböző adok-veszek oldalakon is lehet vásárolni rendszámokat. A Bogi 007-et például 700 ezer forintért kínálják.



Búcsú a zöldtől



Egy minisztériumi tervezet szerint levehetik a zöld rendszámot a plug-in hibrid autókról Magyarországon. A már forgalomban lévő elektromos hálózatról tölthető, de alapvetően nem elektromos hajtású autók rendszámát szintén hagyományosra cserélnék. 33 ezer járművet érinthet a változás. Nem Magyarország lenne az első, ahol kiterelik a környezetbarát autók kedvezményezetti köréből a plug-in hibrideket.

Fotó: L. R.