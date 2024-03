Évente több tízmillió forintot költ az E.ON Somogyban arra, hogy a sérült vagy rossz állapotban lévő villany­oszlopok helyett újakat telepítsen. Csiszér-Kovács Viktória a szolgáltató vállalati kommunikációs szakreferense kérdésünkre azt közölte, azért, hogy fenntartsák az üzembiztonságot és megelőzzék az üzemzavarokat, folyamatosan karbantartják, korszerűsítik, szükség esetén javítják az áramhálózatot, melynek keretében a villanyoszlopok állapotát is rendszeresen ellenőrzik.

A folyamatos korszerűsítés érdekében a szakemberek elsősorban betonoszlopokat telepítenek a nagyobb mechanikai igénybevétel és az élettartam miatt. Azonban, ha a környezet indokolja, akkor faoszlopokat is állítanak. Somogyban évente több mint száz oszlopot kell kicserélniük. Az előzetesen tervezett beavatkozások mellett rendkívüli oszlopcseréket is el kell végezniük az időjárási körülmények, jegesedés, szélvihar miatt. A harmadik fél által okozott károk száma is jelentős. Jellemzően autóbalesetek után kell a sérült vagy kidöntött oszlop helyére újat telepíteni.