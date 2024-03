A Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke lapunknak elmondta: összesen negyvenhat csapat jelentkezett a vetélkedőre, közülük 12-12 jutott be a középdöntőbe. Az általános iskolások ma, a középiskolások pedig holnap mérik össze kilenc órától tudásukat. A feladatok ezúttal is sokszínűek lesznek.

– A középdöntőre egy plakáttervet vártunk március közepéig minden részt vevő csapattól, melyen keresztül megmutathatták, mit jelent számukra a somogyi identitás, mit jelentenek a somogyi értékek – mondta Huszti Gábor. – A középdöntő lebonyolítása forgószínpadszerűen történik. Az egyik helyszín a Planetárium, ahol filmet láthatnak a Csillagparkról, majd azzal kapcsolatos feladatot kell megoldani, de a Zselicről is kapnak kérdéseket. A második helyszínen a somogyi erdő és a vadászat kerül előtérbe, de somogyi táncok, népviselet, gasztronómia és tájszólás is része lesz a feladatoknak. Harmadikként pedig csillagképekkel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolni a Csillagvizsgáló előtt, de a kilátó tetejéről látható értékeinket is fel kell ismerniük. Emellett somogyi népi játékok ismeretéről is számot kell adniuk.

A somogyi közgyűlés alelnöke elmondta: az eredményhirdetés mindkét napon várhatóan 13 óra után lesz a Ropolyi-tó mellett. A díjazás ezúttal oklevél, a fődíjakat az április 17-ére szervezett döntőn adjuk át a Vármegyeháza Dísztermében, ahol a középdöntőből továbbjutó 6-6 csapat verseng majd.